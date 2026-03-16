香港富丽敦海洋公园酒店自助餐3折！$335位叹海鲜/和牛/鸭肝/蟹黄鲍鱼粥/Mövenpick

座落于港岛南区的香港富丽敦海洋公园酒店，以其壮丽海景与奢华住宿体验，一直深受旅客和本地食客的爱戴。酒店内的餐厅「星耀厅」更是以其高雅的环境和国际化的美食水准，成为饕客们的朝圣地。星耀厅自助餐近日更呈献震撼优惠，推出「3折」及「买一送一」快闪活动，让大众能以亲民价格，展开一场长达3.5小时的奢华美馔之旅，品尝环球时令佳肴！

3 月17日 10：00开抢

【香港富丽敦海洋公园酒店｜星耀厅自助餐3折】

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香港富丽敦海洋公园酒店自助餐优惠 $335起任食3.5小时

星耀厅于2026年首季匠心呈献「丰盛季飨自助餐」，旨在为食客带来一场汇聚全球顶级食材的味蕾盛宴。不论是周末的自助午餐，还是每日的自助晚餐，餐厅厨师团队均严选最时令的食材，从丰盛的冰镇海鲜、精致诱人的多国热盘，到琳瑯满目的特色甜点，每一道菜都体现了对极致美味的追求，为食客的新一年注入满满的祝福与犒赏。

自助晚餐的焦点，无疑是多款令人垂涎的奢华主菜。当中，「慢烤美国顶级和牛肩胛肉」绝对是牛扒爱好者的必试之选，其肉质软嫩多汁，油香丰腴，入口即化的口感展现出无与伦比的鲜美。另一亮点「香烤羊鞍」则以其外层焦香、内里鲜嫩的独特风味，带来无限惊喜。同时，食客还能品尝到「香煎鸭肝」这道法式经典，其奢华细腻的口感，让人回味无穷。此外，每日由厨师现场烹调的「蟹黄鲍鱼海鲜粥」，以其浓郁鲜甜的滋味，为您的味蕾带来极致的温暖享受。

复活节限定惊喜 童趣缤纷美食飨宴

为迎接复活节的来临，星耀厅将于4月3日至7日期间，特别推出一系列充满节日气氛的限定美馔。届时，餐桌上将增添多款缤纷童趣的菜式，亮点包括肉汁丰腴的「即切蜂蜜带骨蜜饯火腿」、造型精致的冷盘「小鸡蛋」，以及色彩夺目的「红菜头腌鸡蛋」。甜品区更会化身成童话世界，供应传统的十字包、可爱的「红萝卜造型蜜桃慕丝蛋糕」、「士多啤梨云呢拿复活蛋」及趣致的「牛奶朱古力小白兔」，为大小朋友带来无限惊喜。

优惠预订日期： 2026年3月17日中午12:00至3月23日晚上23:59

适用用餐日期： 2026年3月18日至2026年4月30日

地址： 香港黄竹坑海洋径3号 香港富丽敦海洋公园酒店1楼

【3折激抢｜自助晚餐】 优惠： 星期一至四 HK$335/位（已包加一服务费；原价HK$977/位）

星期一至四 HK$335/位（已包加一服务费；原价HK$977/位） 【买一送一｜自助晚餐】 优惠： 星期一至四：HK$1,006/2位 (平均HK$503/位) 星期五至日及公众假期：HK$1,114/2位 (平均HK$557/位) （价格已包加一服务费）

【买一送一｜自助午餐】 优惠： HK$766/2位 (平均HK$383/位) （价格已包加一服务费）

额外礼遇： 凡预订以上优惠，即送「星耀廊」蛋糕正价8折优惠码。



条款及细则：所有优惠名额有限，售完即止。