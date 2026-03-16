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沙田东海荟结业！全港仅剩一分店 曾推$42两餸饭救市 同集团酒楼去年狂缩舖

饮食
更新时间：16:52 2026-03-16 HKT
发布时间：16:52 2026-03-16 HKT

本港饮食业寒冬持续，不少港人熟悉的食肆亦难逃结业命运。日前，有网民发现沙田HomeSquare的「东海荟」分店悄然结业，现址舖位已围起围板。据了解，同集团旗下酒楼「星荟」、「海都」去年亦先后停业，品牌目前在全港仅剩青衣一间酒楼

连锁酒楼再缩舖！沙田HomeSquare「东海荟」结业 同集团全港仅剩一分店

曾推$42两餸饭 仍无力回天

「东海荟」位于沙田HomeSquare 1楼的分店已在近日停业并围上木板，悄然结业离场。品牌是东海饮食集团于2012年创立的高档路线，以传统与新派佳肴吸引顾客。为应对市道转变，「东海荟」沙田店曾于去年6月顺应潮流，推出仅两个月的「两餸饭」推广，以低至$42的亲民价格作招徕，惟未能挽回颓势。

品牌易手传欠薪 全港仅剩青衣店

据悉，「东海荟」现由饮食集团「东海饮食集团有限公司」经营，去年已有消息传出，沙田分店拖欠约20名员工薪金。而随著沙田店的离场，集团旗下的「星荟」、「海都」及「THE STORY」等品牌亦相继结束营业，目前，集团仅余下位于青衣城的「东海荟·拉斐特」一间酒楼仍在运作。

资料来源：东海饮食集团 Tang's Catering Group

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