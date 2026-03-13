美伊战争令茶记加价？连锁茶餐厅呻1开档必备原材料费上涨 店员揭真相......

国际战事竟成加价理由？有连锁茶餐厅昨日（12日）于社交媒体发文，声称因「美伊战争」需上调价格，引发网络热议。不少网民大呻加价百上加斤，有网民则认为店方纯属「吹水」，店员则以１句回应。

美伊战争爆发 连锁茶记发文「打仗都关茶餐厅事」

以色列与美国自2月底起，对伊朗展开大规模军事行动，触发伊朗报复式空袭，中东局势骤然紧张，亦令全球能源供应枢纽霍尔木兹海峡的稳定备受关注。在此背景下，有茶餐厅于社交平台发文，称「边有人谂到，打仗都关茶餐厅事」，并半开玩笑地表示：「由于近日美伊战争，我地啲餐都要加一加价（曲）」。帖文附上一张供应商通知因原材料上涨，导致「洗洁精」加价的对话截图。

网民热议「要加价有一百个理由」

不少网民对美伊战争与「加价」的关联表示怀疑，认为理由牵强，留言指「要加价有一百个理由」、「有本事你叫全行一齐加」。但亦有网民认真分析，认为战争的确会推高油价，全面影响运输及燃料成本，最终物价上涨亦非不可能，更有网民分享过往经历：「大概二十年前，又系中东打仗（应该是小布殊打伊拉克），油价急升下，连一张普通胶凳都贵了以 10 元计。实在太有感啦。」

有网民则从餐厅分享的截图中发现，价格上涨的货品实为胶樽装洗洁精，并指出其胶樽属石油副产品，价格确有机会受油价影响，但质疑餐厅是否借题发挥，「抽水」博取关注。

店员１句回应：老板讲笑

帖文引起广泛讨论，但并无所有网民全然尽信。有细心网民则发现，截图中所指的加价日期是「4月1号（愚人节）」，加上帖文有写明是「曲」，认为加价应该是「假消息」。



《星岛头条》就加价事宜向发文的「光荣饮食」查询。一名接听电话的职员闻讯后，随即否认加价，表示「无听老板讲过加价呢个指令㖞」、「无啲咁嘅事」，并认为这纯粹是老板在「讲笑」。