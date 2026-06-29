老字号果仁店绍香园10间舖等折 六旬老板放下身段碌地拍片救亡：来都来了

近年，本港传统老字号在经营上挑战重重，不少店家黯然结业。然而，亦有老店在绝处求生，力寻生存之道。最近，《星岛头条》在社交平台上留意到几段短片，发现老字号果仁店「绍香园」创办人、人称「Billy哥」的68岁老板，近期便因一系列幽默抵死的宣传短片，在网上引起关注。片中他亲身上阵，碌地、转圈、追客，动作生猛，与传统老板形象大相迳庭。记者去到找Billy哥一探究竟，他坦言拍片原因是因为近年经济衰退，希望在经济逆市中，寻找新路向吸引更多顾客。

绍香园生意近年锐减3成 料年内缩10舖 68岁店东拍片救市

「绍香园」自1968年创立，见证香港半世纪变迁。Billy哥慨叹，以往「只要产品做得好，唔使卖广告，都会有人帮衬」，但如今消费模式转变，加上港人北上消费成风，生意大跌约三成。面对困境，他不禁反思：「我的产品明明很好吃，但点解无人知？」为了让品牌重新被看见，眼见现今新一代都活跃于社交平台，Billy哥决定亲自出马，为自家产品拍片宣传。他风趣地表示，自己是「最平的代言人」，不用花钱请明星。最初打算一人包办拍摄剪辑，到后来发现难度太高，意兴阑珊之际，幸好在商会遇到一班年轻人组成的团队「Gamma Flash」，为他构思剧本、拍摄及后期制作。

意外结识年轻拍摄团队 合作拍片突破年龄界限

在「绍香园」的IG片段中，题材主要以当今热话或搞笑方式呈现，大多数场景选在鲤鱼门总店。例如，Billy哥拿著新推出的果仁挞围著栏杆转圈、在工厂里滚落地，还有追著客人跑等动作，这些对老人家而言并不简单。

对于和年轻人合作，Billy哥坦言起初也担心效果，但本着「来都来了」的心态，完全信任团队。负责动作指导的导演Jasper表示，Billy哥是他见过最「放得开」的老板，拍摄时自己会先亲身示范，再耐心指导Billy哥，以确保动作安全。Jasper佩服对方的心态：「他到了这个年纪，仍对新事物抱持开放态度，并用如此幽默的方式代表自己的品牌。」

为了不耽误店舖日常营运，拍摄试过由早上十点直落到晚上八点。Billy哥直言，与年轻人合作，让他跳出了过往的保守思维，成品效果亦喜出望外，不少朋友看后都大赞有趣。得到如此正面的回响，他更笑称：「我系咪被合桃耽误嘅明星呢？」

街坊赞赏「极具创意」 Billy哥坦言：面对逆市，绝对唔会停

自从影片发布后，「绍香园」成功吸引了一批年轻粉丝，生意亦有起色。其中，为响应熟客要求而新推出的果仁挞，在宣传影片的带动下销情理想，几乎卖断市。Billy哥的创新举动，也获得街坊邻里的赞赏。与Billy哥相识超过数十载的街坊波哥认为，现今社会环境不断变化，Billy哥的想法值得学习。另一街坊利先生及利太亦表示，短片有趣又能吸引注意，十分佩服他以这种方式宣传。

从年轻时亲手炒合桃，到花甲之年为品牌拍片跳舞，Billy哥始终为守护这个半世纪品牌而努力。他坚信「香港人狮子山下精神」有危有机，企业能够继续生存，必须要与时并进」。他透露，未来将会构思更多创新的营运模式，或开设新的概念店，并肯定地说：「我哋绝对唔会停」。

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