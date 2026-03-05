南山邨烧卖档口惊现曱甴？食客「当睇唔到」照买赞好食 网民：心理质素好强大

香港街头小食档难免会出现卫生条件参差的情况。近日，有网民到访位于石硖尾的人气烧卖档，惟到场发现档口车上有4至5只「小强仔」出没，但因期待已久，「我都系当自己睇唔到算」，照样购买并试食，令不少网民惊叹：「心理质素好强大！」

南山邨烧卖档口惊现曱甴？食客「当睇唔到」照买

最近，有网民在社交平台分享，首次光顾南山邨的人气烧卖档，惟排队时发现档口车上「小强仔」出没，场面惊吓，但由于看到在场其他食客照常帮衬，加上自己「想试好耐」，于是「当自己睇唔到算」，并照样购买，试食一粒后表示「好彩冇事冇肚痛」，更大赞好食：「值得一试嘅几好食！」

网民：心理质素好强大

事主经历惊讶不少网民，纷纷留言指：「见到都反胃，仲要食入口，几好味都唔买啦」、「见住小强周围爬都照买？」、「有曱甴真系唔可以买，即系好污糟！」更有人笑指楼主勇敢：「你肯定系野外生存王，第时连猪潲都食得落肚，能屈能伸大丈夫」、「心理质素好强大」、「你犀利，佩服」、「弱者抱怨环境，而你系强者」、「蛋白质烧卖。」

来源：Threads