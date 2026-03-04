Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美心MX长者优惠！一日限定晚市堂食＋外卖75折 长者咭/乐悠咭适用

美心MX长者优惠｜连锁快餐店美心MX提供多种美食选择，从香气四溢的招牌烧味，到镬气十足的中式小菜，总能满足不同顾客的口味。最近，美心MX及美心Food²特别为长者朋友推出极具吸引力的晚市优惠，在指定日子提供堂食及外卖75折，让老友记们能以更实惠的价钱，轻松享受一顿丰富晚餐。

美心MX长者咭/乐悠咭75折优惠

持长者咭或乐悠咭的老友记，只要于明日（3月5日）晚市时段，到美心MX及美心Food²惠顾堂食或外卖，即可享用75折优惠。对于希望省却做饭时间的长者而言，这个晚市优惠提供了一个绝佳的选择，无论是想在餐厅内舒适地享用一顿热腾腾的晚餐，还是选择外卖回家与家人共享，都能享受到同样的折扣。

美心MX的晚餐选择从不让人失望，皇牌产品「明炉烧味」是许多人的首选，例如外皮酥脆、肉质松化的烧腩仔，或是蜜汁香甜、口感软嫩的叉烧，每一口都是老师傅的匠心巧手。除了烧味，各款镬气小菜和特色焗饭亦是晚餐的热门之选，像是家常风味的「粟米鱼块」或是芝士浓郁的「焗猪扒饭」，不仅价钱亲民，份量更是十足。

美心MX长者晚市75折优惠

  • 优惠日期：2026年3月5日（四）
  • 优惠时间：下午5时后
  • 适用分店：全线美心MX（西九高铁站分店除外）及全线美心Food²
  • 使用资格：结账时须出示有效的「长者咭」、「乐悠咭」或「长者八达通」（不接受影印本）
  • 优惠限制：优惠只限单次使用於单一发票。不适用于购买节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖2人餐、晚市外卖加餸、烧味斩料、特价烧味、八达通增值及所有外送服务。

 

资料来源：美心MX (Maxim's MX)

 

