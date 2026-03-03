Häagen-Dazs三月限定优惠！双球雪糕买一送一 家庭装／Sanrio雪糕火锅低至55折

春暖花开的三月，是与挚爱亲朋共享甜蜜的季节。为了迎接这个美好的季节，Häagen-Dazs于3月1日起，一连四星期精心策划了名为「三月劲赏有优惠」的推广活动，带来多重惊喜。当中，最引人注目的莫过于经典的「外卖双球雪糕买一送一」强势回归，加上低至55折的家庭装雪糕组合，为春日聚会增添无限甜蜜。

Häagen-Dazs三月限定5大优惠！双球雪糕买一送一 家庭装低至55折

Häagen-Dazs双球雪糕买一送一 单球雪糕限时$33

活动打头阵的是万众期待的「外卖双球雪糕买一送一」优惠。由即日起至3月9日，顾客只需以$72的价钱，即可购得两客双球雪糕，更可以选择心仪的口味，例如醇厚的比利时朱古力配搭清新的士多啤梨。优惠更提供即时享用两客雪糕，或领取一客雪糕及一张雪糕礼券两种选择，雪糕礼券有效期更延至4月30日，让顾客有充裕时间安排您的甜品时光。

此外，3月15日至3月23日期间，Häagen-Dazs专门店更会推出限时优惠，只需$33即可享用外卖单球雪糕一客。

Häagen-Dazs家庭分享套装55折

紧接著，由3月10日至3月16日，Häagen-Dazs推出「开心分享套装」，优惠价仅$199，折扣高达55折。套装内容丰富，包括三客家庭装雪糕（两款指定口味及一款自选口味），以及两枝期间限定的脆皮雪糕批。不论是家庭乐，还是朋友派对，这个组合都能满足所有人的味蕾。

Sanrio雪糕火锅75折 Kuromi/Little Twin Stars造型火锅炉

三月的尾声，Häagen-Dazs带来了Sanrio粉丝们不能错过的惊喜。由3月23日至3月29日，多款外卖雪糕火锅套装提供限时折扣，其中，「Sanrio Characters造型精点套装」以75折优惠价$299发售，套装包含精致的Kuromi或Little Twin Stars造型火锅炉，配上16个迷你雪糕球，可爱度与美味度同时满分。此外，凡惠顾任何产品，更可以HK$40的超值价加购指定口味的家庭装雪糕一客，让甜蜜加倍。

Häagen-Dazs「三月劲赏有优惠」

推广日期：2026年3月1日至3月29日

优惠详情： 3月1日至3月9日： 外卖双球雪糕买一送一，优惠价HK$72。可选择换领两客雪糕或「一客雪糕 + 一张雪糕礼券」。 3月10日至3月16日： 开心分享套装（共5件）优惠价HK$199，包含三客家庭装雪糕及两枝脆皮雪糕批。 3月15日至3月23日： 外卖单球雪糕激赏价HK$33（原价HK$55）。 3月23日至3月29日： 「Sanrio Characters 造型精点套装」优惠价HK$299。 「外卖雪糕火锅经典套装」等享8折优惠。 惠顾任何产品可以HK$40加购指定口味家庭装雪糕一客。

销售点： 全线Häagen-Dazs™专门店及网上商店。 部分优惠（如买一送一、开心分享套装及单球优惠）不适用于浅水湾the pulse专门店。 网上商店仅出售双球雪糕电子礼券及指定雪糕火锅套装。

条款及细则： 优惠仅限外卖，不设堂食。 优惠产品数量有限，售完即止。 优惠不可与会员折扣、现金券及其他优惠同时使用。



