铜锣湾Mr. Steak自助餐震撼买一送一！人均$205起叹雪花蟹脚、铁板烧
更新时间：16:08 2026-02-26 HKT
发布时间：16:08 2026-02-26 HKT
发布时间：16:08 2026-02-26 HKT
位于铜锣湾心脏地带的Mr. Steak自助餐，以丰富多样的即煮美食和舒适的用餐环境深受食客欢迎。最近，Mr. Steak自助餐更推出惊喜买一送一优惠，折后人均消费低至$205，就能尽情品尝环球海鲜、美国烧牛肉等各式佳肴，性价比极高，绝对是美食爱好者不容错过的盛事。
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！$205/位起任食雪花蟹脚、铁板烧
【快闪限时抢｜铜锣湾Mr. Steak自助餐优惠】 >>按此预订连结<<
Mr. Steak a la minute的自助午餐以琳瑯满目的环球海鲜作主打，为食客带来一场海洋的飨宴。在这次买一送一优惠下，平日人均只需$205，即可无限量享用肉质饱满鲜甜的雪花蟹脚和爽口弹牙的翡翠螺。
此外，海鲜吧更提供多款新鲜刺身，满足日本料理爱好者的味蕾。肉食爱好者则不能错过餐厅的招牌菜式——美国烧牛肉，其外层烤得焦香，内里肉质却保持软嫩多汁，每一口都是极致享受。同场亦有多款精致的热盘、中西式汤品及沙律吧，选择丰富，确保能满足不同食客的口味。
【快闪限时抢｜铜锣湾Mr. Steak自助餐优惠】 >>按此预订连结<<
Mr. Steak a la minute的自助晚餐更增添了多款顶级食材，食客可以品尝到即开生蚝的无穷鲜味，每一只都充满海洋的气息。另一亮点是席前烹调的香煎鸭肝，厨师将鸭肝煎至外脆内嫩，油香丰腴，入口即化，令人回味无穷。
在周末及公众假期，餐厅更会特别加设即叫即烧美国极黑牛铁板烧和养生炖汤，让盛宴体验更上一层楼。晚餐第二时段（19:30 - 22:00）更提供「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」，让您尽享顶级和牛与龙虾的极致美味。最后，千万不要错过多款甜品，包括Häagen-Dazs雪糕，为这场盛宴画上完美句号。
【快闪限时抢｜铜锣湾Mr. Steak自助餐优惠】 >>按此预订连结<<
铜锣湾Mr. Steak买一送一优惠
- 地址： 铜锣湾告士打道280号世贸中心6楼
- 预订日期： 即日起至3月4日23:59
- 用餐日期： 2026年3月1日至2026年3月31日
- 优惠连结： >>按此<<
- 优惠详情及价格：
- 自助午餐 (12:00 - 14:30)：
- 星期一至五：$410/两位 (人均$205)
- 星期六至日：$510/两位 (人均$255)
- 自助晚餐 (17:00 - 19:00)：
- 星期一至五：$560/两位 (人均$280)
- 星期六至日：$610/两位 (人均$305)
- 「龙虾盛宴」自助晚餐 (19:30 - 22:00)：
- 星期一至四：$670/两位 (人均$335)
- 星期五至日、公众假期及前夕：$710/两位 (人均$355)
- 自助午餐 (12:00 - 14:30)：
- 条款及细则：
- 另收加一服务费，并按原价计算，于餐厅现场支付。
同场加映：香港W酒店KITCHEN买一送一自助餐优惠！低至$323/位叹龙虾/雪蟹脚/自家制Gelato
最Hit
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT