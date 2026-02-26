铜锣湾Mr. Steak自助餐震撼买一送一！人均$205起叹雪花蟹脚、铁板烧

位于铜锣湾心脏地带的Mr. Steak自助餐，以丰富多样的即煮美食和舒适的用餐环境深受食客欢迎。最近，Mr. Steak自助餐更推出惊喜买一送一优惠，折后人均消费低至$205，就能尽情品尝环球海鲜、美国烧牛肉等各式佳肴，性价比极高，绝对是美食爱好者不容错过的盛事。

铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！$205/位起任食雪花蟹脚、铁板烧

Mr. Steak a la minute的自助午餐以琳瑯满目的环球海鲜作主打，为食客带来一场海洋的飨宴。在这次买一送一优惠下，平日人均只需$205，即可无限量享用肉质饱满鲜甜的雪花蟹脚和爽口弹牙的翡翠螺。

此外，海鲜吧更提供多款新鲜刺身，满足日本料理爱好者的味蕾。肉食爱好者则不能错过餐厅的招牌菜式——美国烧牛肉，其外层烤得焦香，内里肉质却保持软嫩多汁，每一口都是极致享受。同场亦有多款精致的热盘、中西式汤品及沙律吧，选择丰富，确保能满足不同食客的口味。

Mr. Steak a la minute的自助晚餐更增添了多款顶级食材，食客可以品尝到即开生蚝的无穷鲜味，每一只都充满海洋的气息。另一亮点是席前烹调的香煎鸭肝，厨师将鸭肝煎至外脆内嫩，油香丰腴，入口即化，令人回味无穷。

在周末及公众假期，餐厅更会特别加设即叫即烧美国极黑牛铁板烧和养生炖汤，让盛宴体验更上一层楼。晚餐第二时段（19:30 - 22:00）更提供「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」，让您尽享顶级和牛与龙虾的极致美味。最后，千万不要错过多款甜品，包括Häagen-Dazs雪糕，为这场盛宴画上完美句号。

铜锣湾Mr. Steak买一送一优惠