大快活新春优惠！一连三星期大派$40大利是 早午茶晚市全日劲减

为迎接新春，大快活特别推出「人人有利是」会员限定活动，每日大派总值$40的电子利是，涵盖早、午、茶、晚市及手机点餐，让您在佳节期间餐餐都能享受超值美味，其中手机点餐优惠更高达$12，绝对不容错过！

大快活新年日日有奖赏！ 全日四时段餐餐享折扣

大快活推出「人人有利是」会员限定活动，每日大派总值$40的电子利是。

想在忙碌的生活中轻松解决一日三餐，同时又能节省开销？大快活这次的会员活动便能满足您的愿望。由即日起至3月16日，大快活手机 App 会员每天登入手机应用程式，即可自动获赠五张电子大利是优惠券。无论是想品尝一份醒神的早餐，即享$5折扣；或是午市享用招牌「焗猪扒饭」，亦能劲减$8。即使是下午茶或丰盛的晚餐，同样有对应的折扣，让您在任何时段都能「快活」开餐。

手机点餐至抵 安坐家中落单享最高$12折扣

对于追求效率的都市人而言，手机预先点餐无疑是最方便的选择。大快活为鼓励顾客使用手机点餐服务，特别加码推出$12大利是。只要透过大快活App点餐，消费满$60或以上，结帐时即可使用此项优惠，是全日折扣额最高的一款。不论是为自己点一份丰富的午餐，或是与同事、家人一同订餐，都能轻松达到消费门槛，享受立减$12的著数。此举不仅能为您节省金钱，更能避开繁忙时段的排队人龙，省时又便捷。

大快活新春优惠详情