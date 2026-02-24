大快活新春优惠！一连三星期大派$40大利是 早午茶晚市全日劲减
发布时间：11:02 2026-02-24 HKT
为迎接新春，大快活特别推出「人人有利是」会员限定活动，每日大派总值$40的电子利是，涵盖早、午、茶、晚市及手机点餐，让您在佳节期间餐餐都能享受超值美味，其中手机点餐优惠更高达$12，绝对不容错过！
大快活新年日日有奖赏！ 全日四时段餐餐享折扣
想在忙碌的生活中轻松解决一日三餐，同时又能节省开销？大快活这次的会员活动便能满足您的愿望。由即日起至3月16日，大快活手机 App 会员每天登入手机应用程式，即可自动获赠五张电子大利是优惠券。无论是想品尝一份醒神的早餐，即享$5折扣；或是午市享用招牌「焗猪扒饭」，亦能劲减$8。即使是下午茶或丰盛的晚餐，同样有对应的折扣，让您在任何时段都能「快活」开餐。
手机点餐至抵 安坐家中落单享最高$12折扣
对于追求效率的都市人而言，手机预先点餐无疑是最方便的选择。大快活为鼓励顾客使用手机点餐服务，特别加码推出$12大利是。只要透过大快活App点餐，消费满$60或以上，结帐时即可使用此项优惠，是全日折扣额最高的一款。不论是为自己点一份丰富的午餐，或是与同事、家人一同订餐，都能轻松达到消费门槛，享受立减$12的著数。此举不仅能为您节省金钱，更能避开繁忙时段的排队人龙，省时又便捷。
大快活新春优惠详情
-
推广日期：即日起至2026年3月16日
-
优惠对象：大快活会员
-
优惠详情：
-
$5 早市大利是：适用时段为早上7:00至11:00
-
$8 午市大利是：适用时段为早上11:30至下午2:00
-
$5 茶市大利是：适用时段为下午2:00至下午5:00
-
$10 晚市大利是：适用时段为下午5:00后
-
$12 手机点餐大利是：需消费满$60方可使用
-
-
使用方法：于大快活App内点餐，结帐前于「优惠」栏点选「使用奖赏」即可。
-
条款及细则：
-
各指定时段之大利是（手机点餐除外）不设最低消费要求。
-
每张优惠券只可使用一次，每次交易限用一张。
-
优惠不可与其他推广优惠（包括快活关爱长者咭及学生优惠）同时使用。
-
优惠不适用于指定零售产品、外卖平台及部分指定美食。
-
优惠券数量有限，送完即止。
-
如有任何争议，大快活保留最终决定权。
-
同场加映：大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用