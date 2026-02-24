Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大快活新春优惠！一连三星期大派$40大利是 早午茶晚市全日劲减

饮食
更新时间：11:02 2026-02-24 HKT
发布时间：11:02 2026-02-24 HKT

为迎接新春，大快活特别推出「人人有利是」会员限定活动，每日大派总值$40的电子利是，涵盖早、午、茶、晚市及手机点餐，让您在佳节期间餐餐都能享受超值美味，其中手机点餐优惠更高达$12，绝对不容错过！

大快活新年日日有奖赏！ 全日四时段餐餐享折扣

大快活推出「人人有利是」会员限定活动，每日大派总值$40的电子利是。
大快活推出「人人有利是」会员限定活动，每日大派总值$40的电子利是。

想在忙碌的生活中轻松解决一日三餐，同时又能节省开销？大快活这次的会员活动便能满足您的愿望。由即日起至3月16日，大快活手机 App 会员每天登入手机应用程式，即可自动获赠五张电子大利是优惠券。无论是想品尝一份醒神的早餐，即享$5折扣；或是午市享用招牌「焗猪扒饭」，亦能劲减$8。即使是下午茶或丰盛的晚餐，同样有对应的折扣，让您在任何时段都能「快活」开餐。

手机点餐至抵 安坐家中落单享最高$12折扣

对于追求效率的都市人而言，手机预先点餐无疑是最方便的选择。大快活为鼓励顾客使用手机点餐服务，特别加码推出$12大利是。只要透过大快活App点餐，消费满$60或以上，结帐时即可使用此项优惠，是全日折扣额最高的一款。不论是为自己点一份丰富的午餐，或是与同事、家人一同订餐，都能轻松达到消费门槛，享受立减$12的著数。此举不仅能为您节省金钱，更能避开繁忙时段的排队人龙，省时又便捷。

 

大快活新春优惠详情

  • 推广日期：即日起至2026年3月16日

  • 优惠对象：大快活会员

  • 优惠详情

    • $5 早市大利是：适用时段为早上7:00至11:00

    • $8 午市大利是：适用时段为早上11:30至下午2:00

    • $5 茶市大利是：适用时段为下午2:00至下午5:00

    • $10 晚市大利是：适用时段为下午5:00后

    • $12 手机点餐大利是：需消费满$60方可使用

  • 使用方法：于大快活App内点餐，结帐前于「优惠」栏点选「使用奖赏」即可。

  • 条款及细则

    • 各指定时段之大利是（手机点餐除外）不设最低消费要求。

    • 每张优惠券只可使用一次，每次交易限用一张。

    • 优惠不可与其他推广优惠（包括快活关爱长者咭及学生优惠）同时使用。

    • 优惠不适用于指定零售产品、外卖平台及部分指定美食。

    • 优惠券数量有限，送完即止。

    • 如有任何争议，大快活保留最终决定权。

 

同场加映：大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
16小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
20小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
5小时前
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
19小时前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
18小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
16小时前
医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。
消息指医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 明日提堂
突发
2小时前
路透社资料图片
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
即时国际
3小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
16小时前