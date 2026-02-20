Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳全新饮品优惠！$1叹淳茶舍无糖茉莉绿茶 一连三日开App即享

饮食
更新时间：11:37 2026-02-20 HKT
发布时间：11:37 2026-02-20 HKT

以后食麦当劳，又多个饮品选择！麦当劳宣布与茶饮品牌「淳茶舍」合作，推出全新的饮品选项。而且更带来限时惊喜优惠，一连三日让顾客能以$1的价钱，即可品尝由人气男星林峰推介的优质茶饮！

麦当劳加推淳茶舍茉莉绿茶 全日随餐$1转配

麦当劳即日起于全线餐厅全日供应「淳茶舍® 茉莉绿茶(无糖)」。
为回应市场对健康茶饮的需求，麦当劳由2026年2月20日起，于全线餐厅全日供应「淳茶舍® 茉莉绿茶(无糖)」。这款茶饮由人气男星林峰担任代言人，主打健康无糖概念，为顾客在享用麦当劳美食时，提供一个清新解腻的配搭。无论是享用超值早晨套餐、醒晨超值选，还是各款超值套餐，顾客只需加$1，即可将饮品升级转配，随时享受好茶。此款茉莉绿茶标榜香港制造，严选优质的银毫茉莉绿茶叶，再透过专业的多重萃取工艺，反复提取茶叶精华，使其茶味清醇，花香幽雅，入口回甘。在享用汉堡、薯条等美食后，呷一口无糖绿茶，能有效平衡口感，带来焕然一新的味觉体验。

App用户专享！限时三天$1激抵试饮优惠

为庆祝「淳茶舍® 茉莉绿茶(无糖)」正式登陆，麦当劳特别为手机应用程式（App）用户带来了不容错过的快闪优惠。在2026年2月20日至2月22日期间，用户只需打开麦当劳App并领取相关的电子优惠券，即可以$1的激抵试饮价，换购一杯中杯装「淳茶舍® 茉莉绿茶(无糖)」（原价$18.5）。这个限时三天的优惠绝对是诚意十足，让大家能以超低门槛，与代言人林峰一同感受这款专业级上乘好茶的细腻层次与清醇茶香。

麦当劳淳茶舍茉莉绿茶优惠

优惠内容：

  • App限定试饮价： 于推广期内，麦当劳App用户可凭指定电子优惠券，以$1换购中杯装「淳茶舍® 茉莉绿茶(无糖)」一杯。

  • 套餐升级： 顾客凡购买任何超值套餐、超值早晨套餐或醒晨超值选，可加$1转配「淳茶舍® 茉莉绿茶(无糖)」。

推广日期：

  • $1试饮优惠： 2026年2月20日至2月22日（早上11时至午夜12时）

  • +$1转配优惠： 2026年2月20日起

适用餐厅：

  • 优惠适用于全港指定麦当劳餐厅（金钟海富中心、海洋公园、沙田马场、跑马地马场、山顶广场及香港国际机场分店除外）。

条款及细则：

  • 优惠不可兑换现金，每次惠顾只限使用一款优惠。

  • 优惠不适用于各种形式的麦当劳派对、主题派对、校园美食服务，亦不可与长者咭等其他折扣或推广同时使用。

  • 请于付款前出示相关优惠券。

  • 食品及饮品供应视乎个别餐厅供应量而异，数量有限，售完即止。

  • 图片仅供参考，一切以实物为准。

  • 如有任何争议，MHK Restaurants Limited (a McDonald's Franchised Business) 保留最终决定权。



