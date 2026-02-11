土瓜湾人气韭菜饼观塘都食到！人龙店限时登场 网民期待：返工都有正嘢食！

屹立土瓜湾多年的小食店「日升小食」凭借手工制作的爆馅韭菜饼打响名堂，成为公认的「土瓜湾名物」。近年小店更积极扩张，先后于同区开设2号店及进军深水埗，门外经常大排长龙。最近，小店于专页宣布将于观塘区「登场」，原来是指限时进驻观塘年宵市场，并推出多款招牌美食，引来不少网民期待：「以后返工都有正嘢食！」

土瓜湾人气韭菜饼观塘都食到！人龙店限时登场

日升小食日前于官方专页发文，写道「观塘，我哋黎（嚟）啦！」表示即将于观塘登场，引来不少网民期待，纷纷猜测是否有新分店，对此表示期待：「以后返工都有正嘢食」、「观塘欢迎你」、「终于唔使搭车有正嘢食！」

《星岛头条》记者致电店方查询，原来小店会由即日起于观塘年宵市场摆档，售卖多款招牌美食，除了有人气韭菜饼（$50/3件），亦有烧卖、鱼蛋等街头小食，观塘上班族及街坊今个星期去行花市就可以吃到热辣辣的「土瓜湾名物」！

招牌韭菜饼打响名堂成区内名物 COLLAR成员都帮衬！

日升小食的韭菜饼皮薄如纸、煎得金黄香脆，一咬下去热气直冒、汁液四溢，韭菜清香浓郁、猪肉鲜嫩多汁，比例完美不油腻不单调，价钱亲民，性价比极高，多年来吸引无数街坊及食客慕名而至，经常大排长龙，就连前商台DJ阮小仪、女团COLLAR成员等艺人亦会专程光顾。

近年小店积极扩张，于去年6月在同区北帝街开设2号店后，再于深水埗大埔道开设分店，开业不久已极受街坊欢迎。有网民经过小店时更目睹人山人海的排队场面，惊叹小店生意兴隆。

观塘游乐场年宵市场