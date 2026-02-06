连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮

两餸饭因其经济实惠，近年成本港市民的热门餐饮选择。近日，连锁酒楼集团「稻香」更推出晚市特价优惠，外卖净餸低至$25盒，获「香港两餸饭关注组」版主Andrew大赞「真心觉得抵食」，引发网民热烈讨论。

稻香两餸饭减价促销？ 指定时间净餸减近「半价」

事缘，社交平台「香港两餸饭关注组」版主Andrew发文，分享他在屯门海趣坊稻香酒楼购买外卖的经历。他指出，该酒楼在晚上指定时间后，以$50的价钱售卖两盒净餸，形容为「几乎减价一半」，引起不少网民关注。

Andrew在帖文中表示，他原以为优惠是为了「特价卖埋剩余餸」，但到场后却发现「所有餸盘几乎全满，厨房仲有新餸补出」，认为这明显是「刻意促销」。他亦观察到，虽然是特价时段，但餸菜份量与平时一样多，未有将货就价。不过，他也提到优惠的「唯一垢病系买飞速度太慢」，因收银员需同时处理堂食客人的付款，导致人龙消散得非常慢。

七点半后特价供应 网民激赞：呢盒有堂食1.5倍

《星岛头条》向屯门海趣坊稻香职员查询，对方确认有此优惠，但表示开始时间已更改为晚上7时30分。原价每盒$49的净餸，届时会以$50两盒的特价发售。然而，职员补充，优惠供应需视乎当日销售情况而定，「如果生意兴隆，七点半前卖晒就唔会做特价架喇」。

此帖文一出，随即引来网民两极化的讨论。不少人大赞优惠吸引，认为酒楼的餸菜份量十足，有网民指「呢盒应该有堂食1.5倍」，亦有人笑言「住𠮶头嘅一定吾会煮餸。㩒着电饭煲，落去买2个餸就搅掂！」，认为极为方便。

另一方面，亦有网民对此持保留态度，认为是酒楼「垂死争扎，尽地一煲」的策略。有食客则反映，优惠可能导致「临近7点半变成无咩餸可拣」，选择变少。

稻香 (海趣坊)

地址：屯门湖翠路168-236号海趣坊1楼S40-S44号舖

电话号码：8300 8135

来源：香港两餸饭关注组 @ Facebook