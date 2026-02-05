Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湾仔和昌大押又有餐厅结业！奥斯卡影后「苏菲亚罗兰」首间海外意粉店执笠 攻港未够2年败走

饮食
更新时间：16:40 2026-02-05 HKT
发布时间：16:40 2026-02-05 HKT

近年，不少过江龙餐厅纷纷进军香港，但要在激烈的市场中站稳阵脚并非易事。由意大利传奇影后苏菲亚罗兰（Sophia Loren）共同创办的餐厅品牌「Sophia Loren Restaurant」，首间海外分店于2024年进驻香港，选址湾仔二级历史建筑「和昌大押」，惟1楼的意大利餐厅「Casa Sophia Loren」日前突然于社交平台宣布，将于今年2月15日结业，结束不足两年的营运。

奥斯卡影后「苏菲亚罗兰」湾仔和昌大押意粉店结业！首海外分店开业未够两年

不敌成本及营运压力 Casa Sophia Loren 2.15结业

今日（5日），Sophia Loren Hong Kong 于社交平台上发布结业公告，宣布位于湾仔和昌大押1楼的「Casa Sophia Loren」餐厅将在本月结束营运，并透露结业原因是当前市道下成本及营运压力不断增加，团队经深思熟虑后，决定将重点及资源聚焦于其余的餐厅和业务，以迎合市场新趋势。

餐厅亦向顾客表达了诚挚的感谢，「感谢你们带来的回忆、欢笑和共享的餐点。 你让这个家变得特别，我们很荣幸能让你最后一次和我们一起用餐」，邀请顾客作最后的告别，同时强调位于地下的薄饼餐馆Sophia Loren Pizzeria及2楼的The Stage 音乐酒吧则会继续营业。有网民对此反应热烈，为餐厅在农历新年前夕突然结业感到震惊，留言形容这是「过年前的突然死亡」。

Sophia Loren包揽湾仔和昌大押4层 卖Pizza/意大利菜/鸡尾酒

Sophia Loren餐厅由奥斯卡影后苏菲亚罗兰（Sophia Loren）与企业家Luciano Cimmino联手创立，自2021年在佛罗伦斯开设首店后，迅速扩展至米兰、罗马等意大利各地。香港分店作为品牌的首间海外分店，于2024年进驻湾仔百年地标「和昌大押」，楼高四层，设有薄饼店、意大利餐厅、鸡尾酒廊及天台酒吧，为港人带来了正宗的拿坡里美食，更为这座历史建筑注入了全新活力。

 

Casa Sophia Loren

  • 地址：湾仔庄士敦道60-66号和昌大押1楼
  • 电话：35946199
  • 营业时间：星期一至六 12pm-3pm；星期日 12pm-4pm
  • 结业日期：2026年2月15日（日）

 

资料来源：Sophia Loren Hong Kong

 

同场加映：元朗58年老字号国记粥店结业！老板感叹「岁月不饶人」 驰名艇仔粥/炸两成绝响 网民︰真心唔舍得

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
3小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
9小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
6小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
3小时前
直升机出动搜救。杨伟亨摄
00:40
屯门青山男子跌落山 一度抓紧树枝 直升机救起送院
突发
4小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
5小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
8小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
2026-02-04 14:45 HKT