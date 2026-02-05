湾仔和昌大押又有餐厅结业！奥斯卡影后「苏菲亚罗兰」首间海外意粉店执笠 攻港未够2年败走

近年，不少过江龙餐厅纷纷进军香港，但要在激烈的市场中站稳阵脚并非易事。由意大利传奇影后苏菲亚罗兰（Sophia Loren）共同创办的餐厅品牌「Sophia Loren Restaurant」，首间海外分店于2024年进驻香港，选址湾仔二级历史建筑「和昌大押」，惟1楼的意大利餐厅「Casa Sophia Loren」日前突然于社交平台宣布，将于今年2月15日结业，结束不足两年的营运。

奥斯卡影后「苏菲亚罗兰」湾仔和昌大押意粉店结业！首海外分店开业未够两年

不敌成本及营运压力 Casa Sophia Loren 2.15结业

今日（5日），Sophia Loren Hong Kong 于社交平台上发布结业公告，宣布位于湾仔和昌大押1楼的「Casa Sophia Loren」餐厅将在本月结束营运，并透露结业原因是当前市道下成本及营运压力不断增加，团队经深思熟虑后，决定将重点及资源聚焦于其余的餐厅和业务，以迎合市场新趋势。

餐厅亦向顾客表达了诚挚的感谢，「感谢你们带来的回忆、欢笑和共享的餐点。 你让这个家变得特别，我们很荣幸能让你最后一次和我们一起用餐」，邀请顾客作最后的告别，同时强调位于地下的薄饼餐馆Sophia Loren Pizzeria及2楼的The Stage 音乐酒吧则会继续营业。有网民对此反应热烈，为餐厅在农历新年前夕突然结业感到震惊，留言形容这是「过年前的突然死亡」。

Sophia Loren包揽湾仔和昌大押4层 卖Pizza/意大利菜/鸡尾酒

Sophia Loren餐厅由奥斯卡影后苏菲亚罗兰（Sophia Loren）与企业家Luciano Cimmino联手创立，自2021年在佛罗伦斯开设首店后，迅速扩展至米兰、罗马等意大利各地。香港分店作为品牌的首间海外分店，于2024年进驻湾仔百年地标「和昌大押」，楼高四层，设有薄饼店、意大利餐厅、鸡尾酒廊及天台酒吧，为港人带来了正宗的拿坡里美食，更为这座历史建筑注入了全新活力。

Casa Sophia Loren

地址：湾仔庄士敦道60-66号和昌大押1楼

电话：35946199

营业时间：星期一至六 12pm-3pm；星期日 12pm-4pm

结业日期：2026年2月15日（日）

资料来源：Sophia Loren Hong Kong