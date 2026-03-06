Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

松屋旗下松乃家（松のや）3.12登陆佐敦！主打平价炸猪扒 日本500间分店称霸

饮食
更新时间：19:45 2026-03-06 HKT
发布时间：19:45 2026-03-06 HKT

松乃家（松のや）香港｜不少日本连锁餐饮品牌近年积极扩展香港市场，继日式丼饭专门店「松屋」后，其集团旗下的炸猪扒专门店「松乃家（松のや）」亦确认进驻。官方宣布，香港首间分店将于3月12日在佐敦开幕，意味著香港食客很快便能品尝到这款在日本备受欢迎的著名平民美食。

松屋姐妹品牌「松乃家」3.12登陆佐敦！主打平价炸猪扒/炸物

今日（6日），松屋正式透过官方专页宣布，「松乃家（松のや）」香港首店将于3月12日（四）开幕，并公布了更多店舖细节。新店选址佐敦庄士伦敦广场地下，营业时间为早上9时至晚上11时。除了经典炸猪扒定食外，松屋亦透露香港店亦会提供唐扬炸鸡、滑蛋炸猪扒饭等正宗日式炸物料理，令一众食客引颈以待。

早在上月，有网民在本地求职网站上发现「松乃家」刊登的招聘广告，全职店员月薪介乎$19,000至$25,000。此外，公司亦提供优厚的员工福利，包括每月8天例假、全勤奖金、膳食津贴、年终酬金及医疗福利等，显示品牌正为开业积极部

日本no.1平价炸猪扒 分店逾500间 

翻查资料，「松乃家」于2001年创立，以高性价比的炸物定食而闻名，在日本东京、大阪及上野等地拥有超过500家分店。品牌主打厚切炸猪扒，定食价格相当亲民，过往一份餐点甚至只需一枚500日圆硬币（折合约港币$24.94）。除了招牌炸猪扒外，「松乃家」亦提供多样化的日式料理选项，例如咖喱饭、炸蚝丼饭及炸鸡里脊饭等，相信能为香港食客带来更多选择。

松乃家（松のや）香港店

  • 地址：佐敦弥敦道219号庄士伦敦广场地下4至5号舖
  • 营业时间：9am-11pm
  • 交通 : 港铁佐敦站D出口
  • 开业日期：2026年3月12日（四）

 

资料来源：松屋 Matsuya 香港

同场加映：松屋香港8.11正式开业！率先试食招牌牛肉饭 店长教路牛肉饭最佳食法 计划推出1款港人至爱？

最Hit
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
01:01
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
社会
5小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
5小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
2026-03-05 16:51 HKT
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
22小时前
同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮
同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港人移英︱内政部公布永居英语要求B2详情 新规2027年3月26日生效惟未提BNO
01:15
港人移英︱内政部公布永居英语要求B2详情 新规2027年3月26日生效惟未提BNO
即时国际
3小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
上环劫案｜两男怀千万港元被抢 警情报主导迅速拘三匪
01:44
上环劫案｜两男怀千万港元被抢 警情报主导迅速拘三匪
突发
2小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT