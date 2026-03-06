松屋旗下松乃家（松のや）3.12登陆佐敦！主打平价炸猪扒 日本500间分店称霸

松乃家（松のや）香港｜不少日本连锁餐饮品牌近年积极扩展香港市场，继日式丼饭专门店「松屋」后，其集团旗下的炸猪扒专门店「松乃家（松のや）」亦确认进驻。官方宣布，香港首间分店将于3月12日在佐敦开幕，意味著香港食客很快便能品尝到这款在日本备受欢迎的著名平民美食。

松屋姐妹品牌「松乃家」3.12登陆佐敦！主打平价炸猪扒/炸物

今日（6日），松屋正式透过官方专页宣布，「松乃家（松のや）」香港首店将于3月12日（四）开幕，并公布了更多店舖细节。新店选址佐敦庄士伦敦广场地下，营业时间为早上9时至晚上11时。除了经典炸猪扒定食外，松屋亦透露香港店亦会提供唐扬炸鸡、滑蛋炸猪扒饭等正宗日式炸物料理，令一众食客引颈以待。

早在上月，有网民在本地求职网站上发现「松乃家」刊登的招聘广告，全职店员月薪介乎$19,000至$25,000。此外，公司亦提供优厚的员工福利，包括每月8天例假、全勤奖金、膳食津贴、年终酬金及医疗福利等，显示品牌正为开业积极部

日本no.1平价炸猪扒 分店逾500间

翻查资料，「松乃家」于2001年创立，以高性价比的炸物定食而闻名，在日本东京、大阪及上野等地拥有超过500家分店。品牌主打厚切炸猪扒，定食价格相当亲民，过往一份餐点甚至只需一枚500日圆硬币（折合约港币$24.94）。除了招牌炸猪扒外，「松乃家」亦提供多样化的日式料理选项，例如咖喱饭、炸蚝丼饭及炸鸡里脊饭等，相信能为香港食客带来更多选择。

松乃家（松のや）香港店

地址：佐敦弥敦道219号庄士伦敦广场地下4至5号舖

营业时间：9am-11pm

交通 : 港铁佐敦站D出口

开业日期：2026年3月12日（四）

资料来源：松屋 Matsuya 香港