松屋旗下松乃家（松のや）进军香港！日本500间分店称霸 主打平价炸猪扒 招聘广告透露选址这一区...

松乃家（松のや）香港｜近年，不少日本连锁餐厅进驻香港，为港人提供更多元化的餐饮选择。日式丼饭专门店「松屋」在香港接连开设5间分店后，其集团旗下的炸猪扒专门店「松乃家（松のや）」亦将登陆香港。有网民日前发现有该店的招聘广告，意味著香港食客或将很快能品尝到这款日本著名的平民美食。

松屋姐妹品牌「松乃家（松のや）」进军香港！主打平价炸猪扒/炸物

松乃家（松のや）香港招聘广告透露选址油尖旺

日前，有网民发现「松乃家（松のや）」在本地求职网站上刊登一则招聘全职店员的广告，月薪介乎$19,000至$25,000，工作的地点则为佐敦庄士伦敦广场，与「松屋」香港首间的位置相同。此外，员工待遇也相当吸引，包括每月8日例假、全勤奖金、膳食津贴、年终酬金及医疗福利等，餐厅似乎是为开业事宜积极作准备。

日本分店逾500间

翻查资料，「松乃家（松のや）」创立于2001年，是著名连锁店「松屋」的姊妹品牌，在日本东京、大阪、上野等地拥有超过500间分店，以高性价比的炸物定食闻名。店家主打厚切炸猪扒，一份定食价格亲民，过往甚至只需一枚500日圆硬币（约港币$24.94），还有咖喱饭、炸蚝丼饭、炸鸡里脊饭等常见的日式料理选择，令人期待。

松乃家（松のや）香港店

地址：佐敦庄士伦敦广场

开业日期：待定

资料来源：matsuyafoods、@matsu_noya