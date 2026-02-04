AEON逆市扩张！旗下「Mono Mono」连开两新店 3月进驻元朗屋邨 网民疑惑：边有人专登去......

AEON旗下的$12店及生活百货专门店「Mono Mono」向来是不少港人寻宝的好去处。踏入26年，「Mono Mono」的发展更是势如破竹，继蓝田丽港城新店即将开幕后，3月更会杀入元朗朗屏邨，两个月连开两分店！

AEON DAISO / Living PLAZA招聘惹热议！Mono Mono 进驻元朗朗屏

一向密切关注AEON消息的专页「Aeon Channel」，于求职平台上发现一则「DAISO / Living PLAZA」招聘「兼职收银售货员 - 元朗区」的广告。广告内容列明时薪为$55至$57，每星期工作4至5日。虽然广告上的工作地点仅标示为「元朗」，但附上的地图则明确指向朗屏站附近。与此同时，朗屏商场一个前身为「美国冒险乐园」的舖位，现正围板进行装修工程。综合两项消息，不少网民估计，该舖位极有可能由AEON承租，用作开设新的$12店。翻查资料，AEON DAISO及Living PLAZA $12店目前在元朗区仅有康乐路一间分店。

《星岛头条》就此向AEON查询，官方回复指AEON旗下品味生活百货专门店 AEON Mono Mono 将于3月正式进驻元朗朗屏商场，并特别提到开业期间将推出多项精彩优惠。有关开业详情及相关安排，将稍后发放。

网民反应不一 「边有人专登去朗屏邨」

对于AEON疑似进驻朗屏邨，网民反应不一。有网民对新店选址表示怀疑，留言指「边有人专登去朗屏邨？」、「地点欠佳，元朗人不会特登入朗屏商场……」。不过，亦有居住在附近的网民表示欢迎，认为新店能方便朗屏邨居民及附近村屋的住户，称「朗屏邨邨民同附近好多村屋居民」，并有网民表示「感恩Aeon仍然能尽力在香港做」。

除了对选址的讨论，亦有网民借机表达在其他地区开店的诉求，例如「进驻东涌，做福人群」、「唔明点解马鞍山，完全无嘅 ？」另外，也有网民认为，除非是大型超市，否则单纯的$12店吸引力不大，直言「又唔系超市，唔吸引」。





