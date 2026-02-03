7-Eleven限时优惠！7-11便利店满额即享 米/油/罐头/厕纸8折

7-Eleven优惠︱新年将至，又是时候为家居添置日用品。作为本地最方便的连锁便利店之一，遍布全港及24小时营业的7-Eleven特别受港人欢迎。7-11由即日起推出限时两天的购物优惠，顾客购买米、油、罐头、厕纸等日用品满指定金额，即享8折，轻松以更实惠的价钱办年货，迎接新岁。

连锁便利店7-11限时优惠！米/油/罐头/厕纸全部8折

7-Eleven由即日起至2月4日，一连两日推出精选产品优惠，只需买满$100，即享8折。优惠涵盖多个人气品牌，切合家庭日常所需。对每日都需要煮饭的家庭来说，米及食油是不可或缺的消耗品，这次优惠中的金象牌顶上茉莉香米，8公斤装仅售$89，份量十足；而金凤泰国顶级茉莉香米5公斤装，折实后亦只需$79.2，同样是性价比之选。

在食油方面，狮头唛及刀唛都是家传户晓的品牌，其纯正花生油系列以香气浓郁见称，适合各种煎炒煮炸的菜式。这次优惠中，无论是纯正或初搾浓香花生油，900毫升3支装折实价$79.9，非常划算。除粮油食品外，优惠更包括纸巾类产品，维达超靭三层卫生纸16卷装，折实价$38.4，平均每卷只需$2.4。

其他8折精选产品包括︰

金象牌顶上茉莉香米8公斤︰折实价 $89/包

金凤泰国顶级茉莉香米5公斤︰折实价 $79.2/包

狮头唛纯正及初搾浓香花生油900毫升3支装︰折实价 $79.9/件

狮头唛纯正花生油900毫升3支装 ︰折实价 $79.9/件

李锦记旧庄特级蚝油510克2支+头道原酿头抽500毫升1支︰折实价 $68.8/件

李锦记旧庄特级蚝油510克2支+蒸鱼豉油410毫升1支︰折实价 $68.8/件

刀唛纯正花生油900毫升3支装︰折实价 $79.9/件

维达超靭三层卫生纸16卷装独立包装︰折实价 $38.4/条 ；即每卷$2.4

7-Eleven 8折优惠详情

优惠日期：即日起至2月4日

内容：凡于7-Eleven分店购买指定油、米、罐头、卷纸、厨纸、抹手纸，满$100或以上，该笔交易即可享有8折优惠

条款及细则：优惠以单一交易计算；部分货品只限于指定店舖提供；数量有限，售完即止



资料来源︰7-Eleven Hong Kong