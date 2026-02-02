Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗人气面包店2物爆红！超长人龙「转几个弯」塞爆商场 网民食评两极：冇咩特别VS口感一流

发布时间：15:29 2026-02-02 HKT

提到近年的饮食潮流，开心果和杜拜朱古力必定榜上有名，不少餐厅食肆亦会趁机推出相关产品，引起排队及抢购潮。近日，有网民发现元朗一间面包店门外出现一条超长人龙，目测有逾30人排队，场面十分墟冚！面包店的排队人龙之所以「塞爆商场」，原来只为抢购其全新推出的2款人气甜点，不过网民的食评两极，有人认为「冇咩特别」，亦有网民大赞「口感一流」，即看下文了解释详情。

元朗面包店超长人龙塞爆商场？原来只为排队抢购2物……

近期席卷全球的甜点，绝对是「杜拜朱古力」变奏版「杜拜朱古力麻糬」，软糯麻糬与酥脆的「Knafeh」（阿拉伯细面）的搭配，加上浓郁开心果酱，独特的软脆口感瞬间征服甜品控的味蕾，不少烘焙店及甜品店亦顺势推出类似产品，吸引不少食客关注。

其中，本地人气面包店「享乐烘焙」早前推出「杜拜开心果朱古力麻糬」以及「黑芝麻脆脆糯米糍」两款新品，迅速引起抢购热潮。近日，有网民在Threads发文，指元朗分店外出现一条超长人龙，全为购买上述两款麻糬而来，「为咗杜拜朱古力麻糬，你可以去到几尽。」根据楼主上传的照片可见，周末下午现场有近30人正在排队，排队人龙更长到「转几个弯」，一度堵塞商场通道，场面十分墟冚。

网民食评两极：冇咩特别 VS 口感一流

帖文引起网民热议，有网民直言「唔明有乜好排」，认为「好夸张」、「咁多人？」、「香港人真系好钟意排队。」也有网民好奇，「真系有咁好食咩？」

至于两款麻糬的味道，网民的食评两极，有人认为「冇咩特别」，不值得长时间排队，「食过开心果，啲脆脆就多过开心果粒，比例食落90%脆、5%开心果粒，开心果酱其实都冇乜开心果味，糯米皮出边嘅朱古力粉冇乜好浓嘅朱古力味。」但亦有人大赞麻糬「口感一流」，「享乐呢个，我钟意佢嘅系糯米糍嘅口感，应该出名嘅糯米糍店，都未必做到：十级软糯、烟韧，有啲似台湾啲甜品店食到𠮶种手打麻糬。」

图片及资料来源：Threads@loveatjournalThreads@cki_bbThreads@mikimikimm_

文：Y

