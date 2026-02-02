Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天丼TENYA青衣店2月底结业！1年内连执2店 攻港8年现剩4分店 食客叹可惜：撑住呀！

更新时间：15:12 2026-02-02 HKT
近来香港饮食业结业潮不断，街坊小店、连锁品牌以至是经营多年的老字号亦相继离场。连锁日式餐厅过江龙「天丼TENYA」自2018年攻港选址青衣城开设香港首店，主打性价比高天妇罗丼、荞麦面、日式定食等。惟天丼TENYA近年缩减业务规模，屯门店于去年7月首先结业，不足1年后青衣店宣布将于2月底告别食客，引起街坊大叹可惜：「冇咗个饭堂！」

天丼TENYA青衣店2月底结业！1年内连执2店 攻港8年现剩4分店

日本过江龙「天丼TENYA」于1989年9月在东京站八重洲地下商场开设首间店，并成为日本畅销天丼连锁餐厅之一，在当地拥有逾200间分店。天丼TENYA于2018年攻港，选址青衣城开设香港首店，后来不断拓展业务，在多区开设分店。天丼TENYA主打天妇罗丼，可另配荞麦面、乌冬等，更会因应季节推出时令美食，如夏日期间限定的青柠柚香冷素面、樱花季的帆立贝盛合、春日推介的野菜定食，亦有秋冬期间的松叶蟹盛配浓虾汁蟹肉乌冬。

攻港8年现剩4分店 食客叹可惜：撑住呀！

天丼攻港至今约8年，惟近日先后结束多间分店业务，包括7月结业的屯门店，不足1年后青衣店亦宣布告别。店方近日于社交平台公布，青衣分店将于2月底结业，感谢一众街坊多年来的支持，「在青衣城的这段日子，时间过得比想像中快。还记得每到晚餐时段，店里总是充满著街坊一家大细的欢笑声，感谢大家一直以来的包容、支持与喜爱。」店方强调他们对「美味」的初心从未改变，「每一声『多谢晒』，都是我们珍藏在心底的宝物。这不是结束，而是期待下一次更美好的相遇。」

对于天丼TENYA青衣店结业，不少网民感到不舍，「冇咗个饭堂」、「去青衣城食饭通常都拣你哋，好可惜啊」；有网民希望其他分店能够坚持，「大埔店撑住啊，我有屋企人好钟意你哋个牛丼」。不过，有网民认为其出品性价比偏低，而且定价进取，「之前好钟意食，后期真系越做越冇心」、「重新定个价啦，5算yen卖十几算，CP值输晒Sukiya啦。」

天丼TENYA分店

青衣店（营业至2月底）

  • 地址：青敬路31-33号青衣城1地下G02号舖
  • 营业时间：上午11:30 至 晚上10:30
  • 电话：3905 4698

黄埔店

  • 地址：红磡必嘉街120号黄埔天地百宝坊第3期地下G13号舖
  • 营业时间：中午12:00 至 晚上9:15（平日）、上午11:30 至 晚上9:30（星期六、日及公众假期）
  • 电话：2376 1878

元朗店

  • 地址：元朗朗日路9号形点I L2楼2059号舖
  • 营业时间：上午11:30 至 晚上9:30

大埔店

  • 地址：大埔安邦路8&10号大埔超级城C区1楼539-541号舖
  • 营业时间：上午11:30 至 晚上9:15
  • 电话：2580 2095

坑口店

  • 地址：将军澳坑口重华路8号东港城2楼216号舖
  • 营业时间：中午12:00 至 晚上9:00
  • 电话：2656 2328

