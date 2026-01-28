W酒店自助餐买一送一！$323起任食生蚝/龙虾/雪蟹脚加送花雕醉鲍鱼 叹无限畅饮气泡酒/果汁

座落于香港W酒店的KITCHEN餐厅，向来以其时尚的环境和高品质的环球美食，成为自助餐爱好者的热门之选。最近W酒店更推出独家快闪优惠，让顾客能以「买一送一」的震撼价，享受这间五星级酒店餐厅的丰盛自助餐，折后人均消费低至$323即可品尝琳瑯满目的冰镇海鲜与精致热食，用餐日期更横跨情人节及农历新年，绝对是近期不容错过的高质餐饮体验！

W酒店海鲜自助餐 生蚝龙虾蟹脚刺身任食

香港W酒店KITCHEN餐厅的自助餐以其「极致海鲜」主题而闻名，为食客呈献一场华丽的味觉旅程。丰盛的冰镇海鲜吧堆满了每日新鲜直送的时令海鲜，包括开边龙虾、饱满的雪蟹脚、鲜甜的蓝青口、面包蟹及蚬类，单是视觉上已极具冲击力，海鲜迷绝对能在此大快朵颐。晚餐时段更会供应即开生蚝，入口尽是新鲜的海洋气息。旁边的日式美食站同样毫不逊色，厨师会为您准备多款新鲜的寿司及厚切刺身，满足您对日本料理的渴望。

除了冰凉的头盘，互动式的即制餐台更是KITCHEN自助餐的一大亮点。宾客可以近距离欣赏厨师团队的精湛厨艺，感受热气腾腾的镬气。当中，蒜香白酒煮花甲青口意粉香气四溢；即烤美食站则在晚市时段献上各款风味烧烤，例如香气扑鼻的蒜香牛油烧生蚝和充满日式风味的柚子胡椒烧秋刀鱼。菜单亦囊括多款亚洲特色佳肴，如惹味的星洲辣椒蟹，以及香脆可口的金沙软壳虾。西式精选菜式同样出色，法式芝士焗海鲜香浓诱人，而香煎扇贝配牛柳的「海陆双拼」更是肉食爱好者的必试之选。

每位送招牌花雕醉鲍鱼 果汁气泡酒无限畅饮

为让用餐体验更上一层楼，自助餐会为每位宾客献上限定的尊贵菜式。午市的宾客可享用一份「W招牌花雕醉鲍鱼」，鲍鱼吸收了香醇的酒香，口感弹牙；晚市的宾客则可品尝一客滋补暖胃的「W招牌海味炖汤」。此外，用餐体验亦搭配丰富的沙律吧、地道港式烧味、精致点心及专属烤肉档。最后，别忘了移步至甜品廊，那里的精致甜点将为这场盛宴画上完美句号，当中包括层次丰富的红桑子开心果挞和清新的柚子蛋白霜蛋糕，每一口都是甜蜜的享受。

【买一送一】自助午餐（12:00 - 14:30）

星期一至五： 2位 HK$646（人均HK$323），连指定果汁无限畅饮。

星期六、日及公众假期： 2位 HK$802（人均HK$401），连指定气泡酒无限畅饮。

【买一送一】自助晚餐（18:00 - 22:00）

星期一至四： 2位 HK$1,018（人均HK$509），连指定果汁无限畅饮。

星期五至日、公众假期及前夕： 2位 HK$1,090（人均HK$545），连指定气泡酒无限畅饮。

恒生信用卡优惠：

凭恒生优越理财 World Mastercard 信用卡预订满HK$1,000，并输入优惠码【HASE300】，可享HK$300即时折扣。

预订及用餐详情：