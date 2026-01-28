Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

W酒店自助餐买一送一！$323起任食生蚝/龙虾/雪蟹脚加送花雕醉鲍鱼 叹无限畅饮气泡酒/果汁

饮食
更新时间：17:54 2026-01-28 HKT
发布时间：17:54 2026-01-28 HKT

座落于香港W酒店的KITCHEN餐厅，向来以其时尚的环境和高品质的环球美食，成为自助餐爱好者的热门之选。最近W酒店更推出独家快闪优惠，让顾客能以「买一送一」的震撼价，享受这间五星级酒店餐厅的丰盛自助餐，折后人均消费低至$323即可品尝琳瑯满目的冰镇海鲜与精致热食，用餐日期更横跨情人节及农历新年，绝对是近期不容错过的高质餐饮体验！

【香港W酒店海鲜自助餐买一送一】
>>按此预订<<

W酒店海鲜自助餐 生蚝龙虾蟹脚刺身任食

香港W酒店KITCHEN餐厅的自助餐以其「极致海鲜」主题而闻名，为食客呈献一场华丽的味觉旅程。丰盛的冰镇海鲜吧堆满了每日新鲜直送的时令海鲜，包括开边龙虾、饱满的雪蟹脚、鲜甜的蓝青口、面包蟹及蚬类，单是视觉上已极具冲击力，海鲜迷绝对能在此大快朵颐。晚餐时段更会供应即开生蚝，入口尽是新鲜的海洋气息。旁边的日式美食站同样毫不逊色，厨师会为您准备多款新鲜的寿司及厚切刺身，满足您对日本料理的渴望。

除了冰凉的头盘，互动式的即制餐台更是KITCHEN自助餐的一大亮点。宾客可以近距离欣赏厨师团队的精湛厨艺，感受热气腾腾的镬气。当中，蒜香白酒煮花甲青口意粉香气四溢；即烤美食站则在晚市时段献上各款风味烧烤，例如香气扑鼻的蒜香牛油烧生蚝和充满日式风味的柚子胡椒烧秋刀鱼。菜单亦囊括多款亚洲特色佳肴，如惹味的星洲辣椒蟹，以及香脆可口的金沙软壳虾。西式精选菜式同样出色，法式芝士焗海鲜香浓诱人，而香煎扇贝配牛柳的「海陆双拼」更是肉食爱好者的必试之选。

每位送招牌花雕醉鲍鱼 果汁气泡酒无限畅饮 

为让用餐体验更上一层楼，自助餐会为每位宾客献上限定的尊贵菜式。午市的宾客可享用一份「W招牌花雕醉鲍鱼」，鲍鱼吸收了香醇的酒香，口感弹牙；晚市的宾客则可品尝一客滋补暖胃的「W招牌海味炖汤」。此外，用餐体验亦搭配丰富的沙律吧、地道港式烧味、精致点心及专属烤肉档。最后，别忘了移步至甜品廊，那里的精致甜点将为这场盛宴画上完美句号，当中包括层次丰富的红桑子开心果挞和清新的柚子蛋白霜蛋糕，每一口都是甜蜜的享受。

【香港W酒店海鲜自助餐买一送一】
>>按此预订<<

【买一送一】自助午餐（12:00 - 14:30）

  • 星期一至五： 2位 HK$646（人均HK$323），连指定果汁无限畅饮。

  • 星期六、日及公众假期： 2位 HK$802（人均HK$401），连指定气泡酒无限畅饮。

【买一送一】自助晚餐（18:00 - 22:00）

  • 星期一至四： 2位 HK$1,018（人均HK$509），连指定果汁无限畅饮。

  • 星期五至日、公众假期及前夕： 2位 HK$1,090（人均HK$545），连指定气泡酒无限畅饮。

恒生信用卡优惠：

  • 凭恒生优越理财 World Mastercard 信用卡预订满HK$1,000，并输入优惠码【HASE300】，可享HK$300即时折扣。

预订及用餐详情：

  • 以上价钱已包括原价加一服务费

  • 优惠预订期： 2026年1月29日12:00至2月4日23:59

  • 用餐日期： 2026年1月30日至2026年3月31日

  • 地址： 香港九龙港铁九龙站柯士甸道西1号 香港W酒店6楼 KITCHEN餐厅

 

同场加映：沙田万怡酒店自助晚餐买1送1！第3位$111叹到 任食生蚝/鳕蟹脚+每位送龙虾

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
政情
5小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
20小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
4小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
23小时前
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
影视圈
9小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
影视圈
8小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳「杰我睿」传走数百亿 官方：负责人正沟通兑付︱有片
湾区时事
7小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
2026-01-27 12:28 HKT