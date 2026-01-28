连锁酒楼大派$10优惠券！催谷外卖专柜 烧味/小菜/海鲜/两餸饭满额即减
更新时间：16:23 2026-01-28 HKT
发布时间：16:23 2026-01-28 HKT
发布时间：16:23 2026-01-28 HKT
香港人生活节奏急速，方便快捷的外卖成为不少人的用餐首选。连锁酒楼品牌「稻香集团」一向价格亲民，其分布广泛的外卖专档更是解决三餐的理想之选。最近稻香更推出了名为「外卖狂赏」的推广计划，优惠门槛极低，只需消费满$50即可获赠$10优惠券，适用于下次惠顾，让顾客越食越划算！
稻香外卖优惠！满$50即送$10优惠券
即日起，稻香酒楼推出「外卖狂赏」推广计划，顾客凡于指定的稻香外卖专档惠顾任何食品，单次消费金额满港币$50，即可获赠$10优惠券一张。优惠券可于下次光顾时使用，享受实质的折扣，悭得更多，食得更开心。
稻香的外卖菜式非常多样化，无论是镬气十足的家常小菜抑或海鲜，都能在外卖专档找到。各款招牌烧味更是不二之选，烧乳鸽皮脆肉嫩是许多人必点的菜式。此外，为满足讲求效率的上班族，两餸饭和三餸饭系列亦提供了经济实惠且选择自由的配搭。
稻香酒楼「外卖狂赏」优惠详情
-
优惠内容： 于外卖专档惠顾任何食品满港币$50，即可获赠$10优惠券一张，供下次消费时使用。
-
推广日期： 2026年1月28日至2026年7月31日
-
条款及细则： 优惠券的使用细则及条款，建议以分店的最新公布为准。
适用分店：
九龙区：
- 何文田爱民邨：爱民商场1楼F27及F28号舖
- 红磡：红磡广场2楼
新界区：
-
将军澳：南丰广场1楼 R-3铺
-
青衣：翠怡商场2期103-115号舖
-
屯门：时代广场南翼第2层25舖
-
屯门：海趣坊40-44号舖
-
沙田：蔚景园3楼
-
粉岭：碧湖花园商场地下13舖
-
元朗（稻香超级渔港）：朗屏商场3楼301号舖
同场加映：连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
最Hit
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
2026-01-27 15:37 HKT