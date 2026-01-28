连锁酒楼大派$10优惠券！催谷外卖专柜 烧味/小菜/海鲜/两餸饭满额即减

香港人生活节奏急速，方便快捷的外卖成为不少人的用餐首选。连锁酒楼品牌「稻香集团」一向价格亲民，其分布广泛的外卖专档更是解决三餐的理想之选。最近稻香更推出了名为「外卖狂赏」的推广计划，优惠门槛极低，只需消费满$50即可获赠$10优惠券，适用于下次惠顾，让顾客越食越划算！

即日起，稻香酒楼推出「外卖狂赏」推广计划，顾客凡于指定的稻香外卖专档惠顾任何食品，单次消费金额满港币$50，即可获赠$10优惠券一张。优惠券可于下次光顾时使用，享受实质的折扣，悭得更多，食得更开心。

稻香的外卖菜式非常多样化，无论是镬气十足的家常小菜抑或海鲜，都能在外卖专档找到。各款招牌烧味更是不二之选，烧乳鸽皮脆肉嫩是许多人必点的菜式。此外，为满足讲求效率的上班族，两餸饭和三餸饭系列亦提供了经济实惠且选择自由的配搭。

稻香酒楼「外卖狂赏」优惠详情

优惠内容： 于外卖专档惠顾任何食品满港币$50，即可获赠$10优惠券一张，供下次消费时使用。

推广日期： 2026年1月28日至2026年7月31日

条款及细则： 优惠券的使用细则及条款，建议以分店的最新公布为准。

适用分店：

九龙区：

何文田爱民邨：爱民商场1楼F27及F28号舖

红磡：红磡广场2楼

新界区：