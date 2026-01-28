Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼大派$10优惠券！催谷外卖专柜 烧味/小菜/海鲜/两餸饭满额即减

饮食
更新时间：16:23 2026-01-28 HKT
发布时间：16:23 2026-01-28 HKT

香港人生活节奏急速，方便快捷的外卖成为不少人的用餐首选。连锁酒楼品牌「稻香集团」一向价格亲民，其分布广泛的外卖专档更是解决三餐的理想之选。最近稻香更推出了名为「外卖狂赏」的推广计划，优惠门槛极低，只需消费满$50即可获赠$10优惠券，适用于下次惠顾，让顾客越食越划算！

稻香外卖优惠！满$50即送$10优惠券

稻香推出「外卖狂赏」优惠，只需消费满$50即可获赠$10优惠券，越食越划算！
稻香推出「外卖狂赏」优惠，只需消费满$50即可获赠$10优惠券，越食越划算！

即日起，稻香酒楼推出「外卖狂赏」推广计划，顾客凡于指定的稻香外卖专档惠顾任何食品，单次消费金额满港币$50，即可获赠$10优惠券一张。优惠券可于下次光顾时使用，享受实质的折扣，悭得更多，食得更开心。

稻香的外卖菜式非常多样化，无论是镬气十足的家常小菜抑或海鲜，都能在外卖专档找到。各款招牌烧味更是不二之选，烧乳鸽皮脆肉嫩是许多人必点的菜式。此外，为满足讲求效率的上班族，两餸饭和三餸饭系列亦提供了经济实惠且选择自由的配搭。

稻香酒楼「外卖狂赏」优惠详情

  • 优惠内容： 于外卖专档惠顾任何食品满港币$50，即可获赠$10优惠券一张，供下次消费时使用。

  • 推广日期： 2026年1月28日至2026年7月31日

  • 条款及细则： 优惠券的使用细则及条款，建议以分店的最新公布为准。

适用分店：

九龙区：

  • 何文田爱民邨：爱民商场1楼F27及F28号舖
  • 红磡：红磡广场2楼

新界区：

  • 将军澳：南丰广场1楼 R-3铺

  • 青衣：翠怡商场2期103-115号舖

  • 屯门：时代广场南翼第2层25舖

  • 屯门：海趣坊40-44号舖

  • 沙田：蔚景园3楼

  • 粉岭：碧湖花园商场地下13舖

  • 元朗（稻香超级渔港）：朗屏商场3楼301号舖

 

同场加映：连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
政情
4小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
22小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
19小时前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测易衬又舒服：做个健康地雷妹！限时买1送1+满额即减
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测舒服唔刮脚 全线卖断货 官方：努力加单中！
生活百科
22小时前
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
影视圈
8小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
金价再破顶 大行睇6000美元 美汇急挫兼美军演习刺激 欧洲最大资管「弃美换金」
金价再破顶 大行睇6000美元 美汇急挫兼美军演习刺激 欧洲最大资管「弃美换金」
投资理财
23分钟前
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
影视圈
7小时前
04:13
星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！
申诉热话
9小时前
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
23小时前