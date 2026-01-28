肉屋田中登陆香港！日本最强牛肉料理 主打「一头买」顶级和牛怀石料理

备受瞩目的东京银座顶级肉料理餐厅「肉屋田中」（肉屋田中），正式宣布将于2026年4月登陆香港。此店在日本食评网站Tabelog上获得4.45分的极高评价，由出身自牛肉世家的店主田中 覚(Satoru Tanaka) 主理，长久以来被誉为东京最强的肉料理餐厅之一，消息一出，已令本地饕客引颈以待。

东京和牛名店「肉屋田中」进军香港 店主：实现「和牛梦」

「肉屋田中」团队亦在社交媒体上难掩兴奋之情，同步宣布香港分店的开幕消息。店主兼主厨田中 覚(Satoru Tanaka)在帖文中表示，将「最顶级的和牛带到香港」是他一直以来的梦想，如今这个「和牛梦」（WAGYU DREAM！）终于成真，并请大家热切期待。

职人精神：以生命向食材致敬

田中 覚对于料理怀抱至高敬意，他在官网中表达了自己对食材的认真：「我赌上自己的人生，向所有生产者传承下来的的生命致敬。」秉持著为顾客带来满意笑容的初心，田中先生凭借其丰富经验与敏锐的味觉，亲自挑选最优质的和牛与时令食材，透过传统和食烹饪技巧，升华为「肉屋田中」独一无二的肉怀石料理。

严选顶级和牛：从牧场到餐桌的极致追求

「肉屋田中」对和牛的品质有著极致的追求。餐厅专注于日本引以为傲的和牛料理，严格挑选来自全国各地的顶级品牌牛，包括极其稀有的「最优秀赏神户牛」，以及纯但马牛血统的特产松阪牛、近江牛、飞驒牛及山形牛等。

为确保肉品品质的稳定性与稀有性，餐厅采用「一头买」的方式，即整头购入在拍卖会上经过生产者及饲养月份等严格筛选的优质和牛。这种方式让餐厅能获得最上乘及稀有的牛肉部位，为顾客呈献代表日本最顶尖风味的和牛飨宴。

店主背景：传承三代的牛肉世家

店主店主兼主厨田中 覚背景显赫，其祖父是负责中介牛马交易的「马喰」，父亲则经营精肉店。田中先生自幼耳濡目染，看著祖父的锐利选肉眼光与父亲的纯熟分切刀工长大。

为了实现童年梦想，他在25岁时开设了第一家烧肉店。凭借其独特的世界观与菜单开发能力，加上别具一格的店舖设计，使其餐厅迅速成为热门话题。至今，他已在东京、名古屋、岐阜及滋贺县等地，成功开设了20家以肉类为主打的餐饮店舖。

资料来源：肉屋田中、boss.tanakasatoru

延伸阅读：《黑白大厨2》冠军登场！决赛「为自己做饭」 崔康禄以芝麻豆腐夺下3亿韩圆奖金 却没开餐厅?