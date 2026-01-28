ICC高空靓景中菜限时优惠！ $198/位叹米芝莲点心粤菜套餐  豪叹9道菜: 灌汤饺/脆皮猪/避风塘烧卖

位于九龙心脏地带的ICC 101楼，The Sky Boss波士厅向来是饕客们品尝高级粤菜及饱览维港景色的首选之地。最近，这家米芝莲星级食府为庆祝开业十周年推出震撼市场的午市九道菜优惠，以人均$198的亲民价钱，让顾客在360度的九龙半岛环回美景下，享受一场极致的味蕾盛宴，当中包括餐厅名物「波士极品灌汤饺」及「松露脆皮猪」等招牌菜式。

ICC 101楼The Sky Boss波士厅限时买一送一! 平试高质午市点心、小菜套餐

The Sky Boss波士厅坐拥全港最高的环回景色，无论是白天的繁华都市景致，还是黄昏的醉人日落，都为用餐体验增添一份无与伦比的气派。餐厅的厨师团队以精湛的传统粤菜烹调技巧为基础，融合现代创意元素，严选上乘食材，制作出一道道令人赞叹的佳肴。是次推出的九道菜盛宴，完美体现了餐厅的菜式理念，从精致点心到镬气小炒，每一道菜都蕴含著厨师的匠心独运，绝对是视觉与味觉的双重享受。

9大矜贵点心菜式 必试足料灌汤饺+松露脆皮猪

这次的午市盛宴菜单经过精心设计，旨在呈现粤菜的精髓。打头阵的「波士极品灌汤饺」，皮薄馅靓，内里包裹著热腾腾的上汤，一口咬下，汤汁四溢，鲜味无穷。紧随其后的「烟熏流心蛋」，巧妙地将烟熏香气与溏心蛋的嫩滑融为一体，口感层次丰富。而「松露脆皮猪」则是绝对不能错过的招牌菜，猪皮烤得金黄香脆，肉质嫩滑多汁，配上馥郁的黑松露酱，滋味令人难忘。

点心方面，「香辣避风塘烧卖」将传统烧卖与惹味的避风塘风味结合，香辣可口；可爱的「熊猫鸡包仔」不仅造型讨喜，内馅的鸡肉同样鲜嫩多汁。小菜「大澳艇家虾酱炸鸡翼」充满地道渔村风味，虾酱的咸香与鸡翼的酥脆配合得天衣无缝。主食「蛋白带子粒炒饭」镬气十足，饭粒分明，带子鲜甜，蛋白嫩滑。最后以清新的「班兰椰汁糕」与滋润的「是日精选糖水」作结，为这场盛宴画上完美句号。

The Sky Boss 波士厅•101午市买一送一优惠

地址： 九龙柯士甸道西1号环球贸易广场(ICC)101楼A铺

优惠方案： 午市九道菜佳肴盛宴买一送一

优惠方案： 午市九道菜佳肴盛宴买一送一

条款及细则： 优惠适用于指定午市时段。 必须透过KKDAY平台预订方可享用此优惠。 另收每位茶钱HK$39及按原价计算之10%服务费，总共HK$46，并于现场支付予餐厅。 优惠内容或会因应食材供应而有所调整，恕不另行通知。



