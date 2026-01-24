AEON限时放题优惠！$110任装塔斯曼尼亚车厘子 只限1时段

超级市场的限时优惠活动，往往能吸引大批顾客去shopping。连锁超市AEON今日（1月24日）突发推出大受欢迎的「车厘子限时放题」活动，于指定时段内让顾客以$110的优惠价，任装澳洲塔斯曼尼亚车厘子，即睇优惠详情！

连锁超市AEON限时放题优惠！$110任装塔斯曼尼亚车厘子

AEON推出限时放题优惠，$110任装塔斯曼尼亚车厘子。

连锁超市AEON今日突发推出只限一天的限时优惠，于下午1时至3时期间，在指定分店举行澳洲车厘子放题优惠，低至$110便可任装塔斯曼尼亚30mm+车厘子。这活动于去年推出时反应热烈，所以绝对是周末必抢优惠。

根据限时放题活动的「玩法」，顾客需于指定活动时间内，使用由店铺提供的指定器具，以及专用胶袋或盒，任装塔斯曼尼亚车厘子。完成后，顾客需于放题时段结束后一小时内付款，而结帐时，专用的胶袋或盒必须可封口，而且商品不可超出包装范围即可。

AEON车厘子限时放题

活动日期︰1月24日

优惠时段︰1pm至3pm

地点︰只限康怡、黄埔、油塘及屯门AEON及AEON STYLE ＞＞按此＜＜

资料来源︰AEON Stores Hong Kong