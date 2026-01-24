Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

诺富特东荟城酒店自助餐买1送2！$265/位起任食椒盐虾/黑鳕鱼 新春早鸟低至$210

饮食
更新时间：12:18 2026-01-24 HKT
发布时间：12:18 2026-01-24 HKT

东涌香港诺富特东荟城酒店的餐厅Essence以精致丰盛的自助餐深受食客欢迎，是亲朋好友聚会的热门选择。踏入新一年，餐厅与旅游平台KKday由即日推出震撼快闪优惠，全新「虾与鳕鱼料理」主题自助午晚餐有买1送2及买1送1优惠，低至每位$265，另有农历新年节庆自助餐，早鸟价$210/位起，绝对是美食爱好者不容错过的盛事。

1月24日12nn开抢
东涌诺富特东荟城酒店自助餐买1送2！$265/位起任食

为满足一众海鲜迷的味蕾，Essence餐厅推出全新的「虾与鳕鱼料理」主题午市及晚市自助餐，炮制出一系列虾和鳕鱼为主角的创意佳肴。重点推介菜式有香草香脆烤鳕鱼、味噌腌制黑鳕鱼、海蚬鳕鱼浓汤配面包碗、香脆椒盐鲜虾及芒果鲜虾沙拉配牛油果酱等。自助餐于2月至3月期间推出，有买1送2及买1送1优惠，连加一服务费后低至每位$265起。

农历新年自助餐早鸟价登场

为迎接2026年的农历新年，酒店同步于2月13日至22日期间限时推出「农历新年节庆自助餐」，让大家与挚爱亲朋共尝佳节美馔。现已开放预订的节庆自助餐提供惊喜早鸟优惠，每位低至$210起，性价比极高。节庆菜式充满浓厚的新年气氛，如有象征鸿运当头的鸿运酱烧大圆蹄、火曈津白炖土鸡、明火鸡粥炖花胶及大澳海味佛跳墙等，是新春团圆必备美食。

【KKday 独家优惠｜买1送1】Essence 午市自助餐 ｜买一位成人送一位成人｜额外赠送无限畅饮啤酒汽水 >>按此预订连结<<

  • 优惠价 : 星期一至五$498/2位，平均$249/位（原价$528/位）（已包括加一服务费）

【KKday 独家优惠｜买1送1】Essence 晚市自助餐｜买一位成人送一位成人｜额外赠送无限畅饮啤酒汽水 >>按此预订连结<<

  • 优惠价 : 星期六至日$880/2位，平均$440/位（原价$1,595/2位）（已包括加一服务费）

【KKday 独家优惠｜买1送2】Essence 晚市自助餐｜买一位送一位，再送一位成人或一位 3-11 岁小童｜额外赠送无限畅饮啤酒汽水 >>按此预订连结<<

  • 优惠价 : 星期六至日$988/3位，平均$329/位（原价$1,936/3 位）（已包括加一服务费）

【KKday 早鸟优惠｜68 折】农历新年节庆及情人节自助午餐｜ 额外赠送无限畅饮啤酒汽水 >>按此预订连结<<

  • 优惠价 : 成人$351/位，儿童$210/位，长者$210/位（原价成人$515/位，儿童$308/位，长者$308/位）（已包括加一服务费）*儿童是指3至11岁，长者是指60岁或以上

【KKday 早鸟优惠｜68 折】新年节庆及情人节自助晚餐｜额外赠送无限畅饮啤酒汽水 >>按此预订连结<<

  • 优惠价 : 成人$629/位，儿童$345/位，长者$345/位（原价成人$922/位，儿童$506/位，长者$506/位）（已包括加一服务费）*儿童是指3至11岁，长者是指60岁或以上

 

诺富特东荟城酒店自助餐优惠详情

  • 优惠预订期：2026年1月24日12nn至1月30日11:59pm
  • 用餐日期：2026年1月25日至3月29日
  • 地址：东涌文东路 51 号

