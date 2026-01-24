Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花生油/芥花籽油免费派发！一连两日快闪活动 指定港铁站送「刀唛零胆固醇食油」

饮食
更新时间：11:42 2026-01-24 HKT
发布时间：11:42 2026-01-24 HKT

食油是家庭厨房中的必备品。本地食油品牌「刀唛」近日推出全新的「高健零反式食油系列」，并举办大型快闪活动，一连两日，在指定港铁站免费派发200毫升的新系列花生油或芥花籽油，让大众亲身体验。即睇派发详情！

刀唛大派花生油/芥花籽油 新系列零反式脂肪零胆固醇

刀唛举办大型快闪活动，一连两日在指定港铁站免费派发200毫升的新系列花生油或芥花籽油。
刀唛举办大型快闪活动，一连两日在指定港铁站免费派发200毫升的新系列花生油或芥花籽油。

随著健康意识抬头，「反式脂肪」及「胆固醇」已成为都市人闻之色变的健康杀手。刀唛推出的「高健零反式食油系列」，主打的「零反式脂肪」及「零胆固醇」两大优点，从源头为大众的心血管健康把关。此系列中的芥花籽油与粟米油，更特别选用「非基因改造」的原材料制成，确保食油纯正、天然、无添加，为追求健康煮食的人士提供选择。

刀唛免费派发食油快闪活动

想亲身体验刀唛全新健康食油，绝对不能错过这次的快闪派发活动，准时到以下地点即可免费领取！

  • 活动内容： 免费派发刀唛高健零反式食油 (200毫升) 乙支

日期及地点：

  • 1月24日 (星期六): 大围港铁站 A 出口

  • 1月25日 (星期日): 黄埔港铁站 B 出口 / 旺角 

  • 活动时间： 下午1时 至 晚上6时 (13:00 - 18:00)

条款及细则：

  • 产品数量有限，送完即止。

  • 派发的食油款式 (芥花籽油/粟米油) 将随机派送。

  • 若活动地点因应情况有所更改，最终安排将于活动当日在刀唛官方Facebook专页（按此）内公布，敬请留意。

 

同场加映：麦当劳限时优惠$1大可乐！招财福堡系列减$3 4至6道菜减最多$8 全部送Melody & Kuromi挥春

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
17小时前
大律师陆伟雄提醒市民，接获怀疑追债电话时应向相关机构查证。
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
港闻
2026-01-23 03:00 HKT
金价狂飊 饰金每两升至5.5万 80后太太心思思卖嫁妆「非常心动！」 专家吁留意两大因素
投资理财
6小时前
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
好去处
19小时前
张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议
张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议
影视圈
16小时前
网传地球将「失重7秒」恐致四千万人死  NASA咁讲
网传地球将「失重7秒」恐致四千万人死  NASA咁讲
趣闻热话
1小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？
前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？
影视圈
21小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT