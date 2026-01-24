花生油/芥花籽油免费派发！一连两日快闪活动 指定港铁站送「刀唛零胆固醇食油」
更新时间：11:42 2026-01-24 HKT
食油是家庭厨房中的必备品。本地食油品牌「刀唛」近日推出全新的「高健零反式食油系列」，并举办大型快闪活动，一连两日，在指定港铁站免费派发200毫升的新系列花生油或芥花籽油，让大众亲身体验。即睇派发详情！
刀唛大派花生油/芥花籽油 新系列零反式脂肪零胆固醇
随著健康意识抬头，「反式脂肪」及「胆固醇」已成为都市人闻之色变的健康杀手。刀唛推出的「高健零反式食油系列」，主打的「零反式脂肪」及「零胆固醇」两大优点，从源头为大众的心血管健康把关。此系列中的芥花籽油与粟米油，更特别选用「非基因改造」的原材料制成，确保食油纯正、天然、无添加，为追求健康煮食的人士提供选择。
刀唛免费派发食油快闪活动
想亲身体验刀唛全新健康食油，绝对不能错过这次的快闪派发活动，准时到以下地点即可免费领取！
-
活动内容： 免费派发刀唛高健零反式食油 (200毫升) 乙支
日期及地点：
-
1月24日 (星期六): 大围港铁站 A 出口
-
1月25日 (星期日): 黄埔港铁站 B 出口 / 旺角
-
活动时间： 下午1时 至 晚上6时 (13:00 - 18:00)
条款及细则：
-
产品数量有限，送完即止。
-
派发的食油款式 (芥花籽油/粟米油) 将随机派送。
-
若活动地点因应情况有所更改，最终安排将于活动当日在刀唛官方Facebook专页（按此）内公布，敬请留意。
