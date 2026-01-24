鱼露4招分品质 拆解7款鱼露特点 1款最香醇 1款最优质 4式烹调秘诀 5大进食宜忌｜食材知识

鱼露是东南亚料理中常见的调味品，香气独特具咸鲜味，鱼露的配搭更千变万化，能提升菜肴风味及层次。今天请来擅长炮制南洋美食的私房菜主理人，讲解各种鱼露的特点、味道和吃法，另有营养师分享食用鱼露的健康贴士，吃得美味亦能减少盐分摄取。

点击图辑睇7款鱼露特点 教分品质/烹法秘诀/进食宜忌

芭贴鱼露 / 原味鱼露 / 头遍鱼露 / 60度鱼露 / 特级鱼露 / 纯味鱼露 / 甜味鱼露

东南亚菜必备 本地常见鱼露来自两地

精通东南亚多国料理的私房菜主理人Bernnie（周文淇）解释，香港常见的鱼露大多来自泰国或越南，主要用鱼发酵而成，呈现独特的海鲜咸香。泰国鱼露除用鳀鱼外，还会用沙甸鱼、鱙鱼，甚至混合其他海产如鱿鱼。越南鱼露大多用鳀鱼，讲究平衡的鲜与甜。Bernnie为大家精选了7款优质鱼露，按不同风味配搭煮法，并教大家分辨鱼露品质的方法，以及用鱼露烹调的秘诀。

香港常见的鱼露大多来自泰国或越南

详解7款鱼露特点

1. 芭贴鱼露 调味首选

特点：用大量俗称鱙仔的鱙鱼天然发酵而成，通常代替盐做调味料。

产地：泰国

成分：鱙鱼、盐、糖。

味道：香浓咸鲜。

色泽：琥珀色，有光泽。

吃法：调味、蘸酱，拌青柠汁、辣椒、蒜头作凉拌。

价钱：$22.5/A

2. 原味鱼露 无添加物

特点：不含防腐剂及其他化学添加物，以纯天然食材制成。

产地：泰国

成分：鳀鱼、水、盐、白砂糖。

味道：咸香鲜美，层次丰富。

色泽：亮丽金黄色。

吃法：调味及腌肉。

价钱：$16/A

3. 头遍鱼露 纯正醇厚

特点：优质鲜鱼汁发酵后首次抽取的鱼露，品质纯正及香醇。

产地：越南

成分：鱼汁、水、盐、糖、植物蛋白质。

味道：鲜甜带浓烈的鱼香。

色泽：透彻橙红色。

吃法：炒菜、焖肉及煮汤粉。

价钱：$40/A

4. 60度鱼露 鲜味浓郁 最鲜味香醇

特点：60度代表氨基酸及蛋白质的含量甚高，浓度高且鲜味充足。

产地：越南

成分：鳀鱼、盐。

味道：鲜香浓郁，带海产天然甜味。

色泽：红褐色。

吃法：炒饭、腌料及煮汤。

价钱：$57.9/B

5. 特级鱼露 天然咸香 品质最佳

特点：鳀鱼成分近7成，没加调味剂、味精及添色物，凸显鱼鲜味。

产地：泰国

成分：鳀鱼、盐、糖。

味道：纯天然的鱼鲜咸香。

色泽：清澈褐色。

吃法：调汁、炒蛋及沙律。

价钱：$10.9/B

6. 纯味鱼露 不加味精

特点：选材纯天然，无添加人造色素、味精及防腐剂。

产地：越南

成分：白饭鱼、盐、糖。

味道：香醇鲜美无腥味。

色泽：深褐色。

吃法：代替豉油蒸鱼、腌肉、捞檬粉。

价钱：$28.9/C

7. 甜味鱼露 层次丰富

特点：除了沙田鱼，还更加入鱿鱼发酵而成，令鲜味具层次及更香甜。

产地：泰国

成分：沙甸鱼、鱿鱼、盐、糖。

味道：鲜甜醇厚。

色泽：乌黑有光泽。

吃法：蘸酱、腌渍及烤肉。

价钱：$8/D



60度鱼露 最鲜味香醇

4大鱼露烹调秘诀：

鱼露用途广泛，包括腌肉、凉拌、蒸、炒、焖煮及调校蘸酱等。 鱼露可腌制家禽、家畜与海鲜，但因鱼露咸味很重，腌肉时要多加糖平衡味道。 用作凉拌和蘸酱，通常会加入甜、酸和辣等元素，带出鱼露的咸香和鲜味，如砂糖、蜜糖、青柠汁、蒜头、醋及辣椒。 煮食时间越长，鱼露味道就越咸，谨记要逐少加入鱼露，并边煮边试味。

4招分辨鱼露品质：

鱼露没有特定的品质标准，主要靠标签的成分表显示鱼露的纯度，以及有何添加物。 成分越简单及天然，代表鱼露纯度越高。 有鱼露品牌用度数标榜产品的质素，鱼露度数通常由20至60度不等。 鱼露度数代表氨基酸及蛋白质含量，度数越高两者成分越多，鲜味越浓郁。

营养师讲解鱼露5大宜忌：

香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」创办人吴耀芬（Kathy），教大家如何正确食用鱼露：

鱼露属于高盐调味品，不当使用或摄取过量，可能影响健康。 必须看清楚鱼露标签成分与钠含量，若加入味精、人工色素、防腐剂或其他化学添加物，会影响鱼露的风味及营养价值较低。 建议选择成分简单，且无添加物的鱼露。 大部分鱼露的钠含量极高，每汤匙钠含量可达1,000毫克以上，长期进食高钠食品容易增加高血压、心脏病风险。 下厨时以极少量鱼露取代部分盐，或用鱼露取代生抽，另加柠檬汁与香草调味，既可增添风味，又可减少盐分摄取。



查询：

A. 3hreeSixty

地址：九龙站圆方1楼1090号舖

B. 一田超市

地址：荃湾大坝街4号荃湾广场4楼

C. AEON超市

地址：荃湾大河道88号湾景广场购物中心地下

D. 新安东南亚食品店

地址：荃湾运通街4号

文：EH 图：星岛日报、网上图片