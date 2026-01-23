旺角新派酒楼早市点心$9.8！全手工制牛肉球/鸡球大包/潮州粉果 入座无限任点

位于旺角创兴广场的新派酒楼「盈馆」，凭借舒适的环境与优质的手工点心，在区内建立了良好口碑。最近，「盈馆」为一众饕客带来了惊喜优惠，全新推出早市时段$9.8特价点心，而且每桌可享无限任点，以超亲民的价钱便可尽情品尝牛肉球、鸡球大包、潮州粉果等多款即叫即蒸的传统点心。

旺角新派酒楼「盈馆」全新推出早市点心优惠，仅$9.8即可品尝，且每枱入座无限量任点。酒楼的每一件点心均由经验丰富的点心师傅们亲手巧制，从搓皮、包馅到捏制成形，每一个步骤都一丝不苟，确保食客能品尝到最富有人情味与温度的手作美味。

早市点心优惠选择丰富，包括外皮煎得金黄香脆、内里软糯清甜的香煎萝卜糕；肉质弹牙、充满肉汁的时菜牛肉球；更有经典鸡球大包，包身松软，内馅饱满，满载著啖啖肉香。此外，潮州蒸粉果、擂沙煎堆仔等经典点心也是应有尽有。

盈馆（旺角）

地址：旺角弥敦道601号创兴广场7楼

电话：2234 6199

营业时间:星期一至日 7:30am-11pm

资料来源：盈馆 Ying Dining