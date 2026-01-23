海洋公园万豪酒店自助餐买一送一！$299/位起任食面包蟹/龙虾 加购乐园门票$160起

香港海洋公园万豪酒店的海湾餐厅（Marina Kitchen）以其丰盛的自助餐和舒适的环境而备受赞誉。最近，旅游体验平台KKday独家推出震撼优惠，海湾餐厅的自助午餐及晚餐均享「买一送一」，折后人均消费低至$299，更可以免费进入儿童游乐天地，绝对是近期最不容错过的餐饮推广，让顾客以惊喜价格享受一场奢华的美食盛宴。

海洋公园万豪酒店自助餐买一送一！$299/位起任食面包蟹/龙虾

对于希望在日间享受一顿悠闲大餐的食客，「环球美馔盛宴自助午餐」是绝佳选择。此优惠在KKday平台预订可享买一送一，折后人均仅$299起，便能尽情品尝来自世界各地的精选美食。海鲜吧阵容鼎盛，提供包括雪场蟹脚、饱满的面包蟹、鲜甜冻虾及加拿大青口等时令海产。

热荤区更是精彩，重点推介肉质鲜嫩的「烧美国牛板腱扒」，以及镬气十足的「京葱爆黑豚肉」。此外，充满东南亚风味的印度咖喱、西西里烩春鸡等菜式也应有尽有。最后，甜品控绝对不能错过一系列精致糕点，如层次丰富的「冲绳黑糖紫薯蒙布朗」和香浓幼滑的「法国黑朱古力挞」，为这场午间盛宴画上完美句号。

若您是海鲜的忠实拥护者，「海洋珍味自助晚餐」将是您的回本首选。同样享有买一送一优惠，折后人均$467起，即可享受一场极致奢华的海鲜盛宴，其中，「清蒸波士顿龙虾」肉质饱满弹牙，鲜味十足，更有「蒜蓉牛油焗蟹」和「姜葱鲍鱼炒肠粉」等惹味热荤。刺

除了惊喜的自助餐优惠，KKday更提供独家套票，让您的美食之旅无限延伸。预订自助餐的顾客可以优惠价追加香港海洋公园的即日门票，成人只需另加$300，小童则为$160，即可实现「早去乐园玩，夜晚食大餐」的完美一日游。更值得一提的是，享用自助餐的顾客均可免费使用酒店内的儿童游乐天地，让小朋友尽情放电，缔造愉快的家庭时光。

海洋公园万豪酒店自助优惠详情