柏宁酒店自助餐优惠第二位半价！$351/位起联乘恒香老饼家 任食生蚝/雪蟹脚/八宝鸭 农历新年情人节适用

柏宁酒店自助餐优惠！为迎接新春佳节，酒店特别联乘百年老字号「恒香老饼家」，推出极具创意的新春限定自助餐。明天（23日）早上10时起透过KKday预订，即有买二送一及第二位半价优惠，每位低至$351，让顾客以超值价钱，品尝一场融会传统与创新的味觉盛宴。

1月23日10am开抢

【KKday 快闪｜买二送一】香港柏宁酒店 x 恒香老饼家｜农历新年自助餐

>>按此预订连结<<

柏宁酒店x恒香老饼家新春自助餐第二位半价！低至$351 任食生蚝/雪蟹脚/香酥鸭/八宝鸭

今个农历新年，香港柏宁酒店PLAYT餐厅，会将港人的集体回忆带到餐桌上。餐厅特别联乘百年老字号「恒香老饼家」，将其经典腊味及传统唐饼融入自助餐菜式中。除了自助餐必有的雪蟹脚、寿司刺身、即开新鲜生蚝及滋润炖汤等，重点推介包括泰式香辣恒香腊肠蔬菜沙律、水牛芝士薄饼配恒香油鸭及芝麻菜、香辣恒香腊肠意大利粉配橄榄及番茄酱等。

午市及晚市更有特别炮制的菜式，例如午市的恒香腊味香芹墨鱼饼及恒香腊味荔蓉香酥鸭；晚餐时段更显矜贵，食客可品尝恒香油鸭麒麟石斑及恒香腊味八宝鸭等手工繁复的节庆菜式。就连甜品也充满惊喜，老婆饼意大利雪糕是将恒香的招牌老婆饼化为冰凉软滑的Gelato，风味独特，绝对是必试之选。这个联乘主题自助餐预定供应至2月28日，农历新年及情人节适用。

1月31日前煲仔小菜主题

而由即日起至1月31日前，酒店自助餐会推出煲仔小菜主题，有多款充满地道风味的瓦煲煲仔菜，包括午市buffet供应的姜葱三文鱼头煲、海鲜豆腐煲；以及晚市buffet的古法双冬羊肉煲及姜葱粉丝虾煲等暖胃之选。每道菜都以瓦煲慢煮制作，保持肉汁及鲜香，展现传统港式风味。

供应时段︰12nn-2:30pm

KKday优惠价︰ 【买二送一】星期一至五 HK$1053/3位，平均 HK$351/位 【第二位半价】星期一至五 HK$778/2 位，平均 HK$389/位（原价 HK$504/位）

备注︰无限畅饮指定饮品；已包括加一服务费

【KKday 快闪｜买二送一 & 第二位半价】「煲仔小菜」自助晚餐｜「恒香老饼家」农历新年自助晚餐｜「龙虾 鲍鱼 生蚝」海鲜自助晚餐 >>按此预订连结<<

供应时段︰6:30pm-9:30pm

KKday优惠价︰ 【买二送一】星期一至日 HK$1812 起/3 位，平均 HK$604/位起 【第二位半价】星期一至日 HK$1340 起/2 位，平均 HK$670/位起（原价 HK$867/位起）

备注︰农历新年及情人节适用；无限畅饮指定饮品；已包括加一服务费

柏宁酒店自助餐优惠详情：