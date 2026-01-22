喷射飞航快闪买一送一！香港往珠海船票低至$100 二月农历新年适用

珠海船飞优惠｜对于渴望在香港与珠海之间享受一趟便捷、舒适旅程的游客来说，喷射飞航无疑是一个好选择。近日喷射飞航更将推出香港至珠海单程船票的「买一送一」快闪优惠，折后人均票价仅需港币100元，让双城探索之旅更加划算！

【喷射飞航珠海船飞优惠】

>>按此预订<<

喷射飞航珠海船飞优惠 买一送一低至$100/位

喷射飞航推出香港至珠海单程船票的「买一送一」优惠。

喷射飞航设备完善座椅舒适，航程快速，是不少人出游旅行的首选。今次珠海船飞优惠由旅游平台 Klook 与喷射飞航合作推出，二人同行由香港往珠海即可获买一送一优惠，人均低至$100。而且适用日期横跨1月尾至3月初，适合农历新年前后或期间安排出游。

为了让旅客的出行体验更加流畅，喷射飞航更全面推行电子化登船流程。乘客在购买后将立即收到附有QR Code的电子凭证。抵达码头后，无需再耗费时间排队换取实体船票，只需轻松出示手机上的QR Code，扫描即可直接登船，简单快捷，大大缩短了登船前的等待时间，也让行程安排更加灵活。