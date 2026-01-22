喷射飞航快闪买一送一！香港往珠海船票低至$100 二月农历新年适用
更新时间：18:36 2026-01-22 HKT
珠海船飞优惠｜对于渴望在香港与珠海之间享受一趟便捷、舒适旅程的游客来说，喷射飞航无疑是一个好选择。近日喷射飞航更将推出香港至珠海单程船票的「买一送一」快闪优惠，折后人均票价仅需港币100元，让双城探索之旅更加划算！
【喷射飞航珠海船飞优惠】
>>按此预订<<
喷射飞航珠海船飞优惠 买一送一低至$100/位
喷射飞航设备完善座椅舒适，航程快速，是不少人出游旅行的首选。今次珠海船飞优惠由旅游平台 Klook 与喷射飞航合作推出，二人同行由香港往珠海即可获买一送一优惠，人均低至$100。而且适用日期横跨1月尾至3月初，适合农历新年前后或期间安排出游。
为了让旅客的出行体验更加流畅，喷射飞航更全面推行电子化登船流程。乘客在购买后将立即收到附有QR Code的电子凭证。抵达码头后，无需再耗费时间排队换取实体船票，只需轻松出示手机上的QR Code，扫描即可直接登船，简单快捷，大大缩短了登船前的等待时间，也让行程安排更加灵活。
【喷射飞航珠海船飞优惠】
优惠内容： 香港（港岛）至珠海单程直航经济舱船票，买一送一
震撼价格： 只需HK$200（两张），平均每人仅HK$100（原价HK$400）
开售日期： 2026年1月23日 晚上9时起
适用日期： 2026年1月24日至3月5日
登船提示： 建议乘客于出发前30分钟抵达码头办理登船手续，确保有充足时间完成文件检查。
家庭友善： 不足一岁的婴儿可免费搭乘（不占座位）；船上同时提供儿童椅，并方便婴儿车及轮椅使用者。
条款细则： 船票一经确认，即可当天购买当天使用。船期或会因应季节及公众假期作出调整，出行前请留意官方公布。
