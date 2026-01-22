连锁酒楼午市超值小菜 沙姜锡纸焗猪手／台山桶蚝／虾籽花胶炆米$26.8起

连锁酒楼「半岛渔港」提供精致粤菜与点心，是不少人饮茶叹「一盅两件」的热门选择。最近，「半岛渔港」荃湾店特别推出一系列午市限定精品美食，以亲民价格提供高品质的餐饮享受，其中最引人注目的莫过于仅「沙姜锡纸焗猪手」以及「台山桶蚝」售$26.8起，绝对是午市不容错过的高性价比之选。

荃湾半岛渔港午市优惠 招牌小菜$26.8起

沙姜锡纸焗猪手／台山桶蚝$26.8起

半岛渔港荃湾店全新推出午市优惠小菜，最大亮点无疑是「沙姜锡纸焗猪手」，这道菜式以锡纸包裹猪手，再以高温焗制，完美锁住肉汁与胶质，焖焗得软腍入味，胶质满满却不油腻，以$26.8的价钱品尝，绝对是物超所值。

此外，同样不容错过的是时令的「台山桶蚝」，仅售$68。食客可选择「白灼」或「酥炸」两种食法，白灼能品尝到蚝肉最原始的饱满鲜甜，蚝味浓郁；酥炸则外脆内嫩，带来另一番香口的滋味。

多款酒楼镬气粉面饭均一价$88

除了两款重点推介的菜式，半岛渔港亦为喜欢粉面饭类的食客准备了四款诚意之作，均一价$88。其中包括镬气十足的「凉瓜安格斯牛河」，嫩滑的安格斯牛肉片与甘香的凉瓜在猛火快炒下，与河粉完美结合。

对于钟情海鲜的食客，「鲜蟹肉烩伊面」和「海虾捞粗面」都是绝佳选择，前者以足料鲜蟹肉勾芡，每一条伊面都挂满鲜美酱汁；后者则以弹牙海虾搭配爽口的粗面，滋味无穷。另外，「虾籽花胶炆米」则是一款用料讲究的贵气之选，花胶的胶质与虾籽的咸香渗透到米粉之中，口感丰富，尽显大厨的功力。

半岛渔港优惠详情

适用分店：荃湾众安街68号荃湾千色汇1期6楼

订座电话：2666 6822

优惠时段：星期一至五午市 11:30am – 1:45pm

条款及细则: 此优惠只适用于半岛渔港荃湾店。 每枱只限点选一款优惠菜式，且限点一次。 此优惠不适用于星期六、日及公众假期。 食品图片仅供参考。 如有任何争议，半岛渔港保留最终决定权。



2大酒楼优惠 丽苑酒家／金苑酒家

1. 马鞍山丽苑酒家 午市孖宝$38.8

马鞍山丽苑酒家现于星期一至星期五上午11时至下午4时推出优惠活动。顾客只需支付38.8元，即可自选两款点心；若选择两款小食，则为78元。此外，叉烧咸蛋饭售价23.8元，下午2时开始，所有烧味汤粉统一售价26.8元。

2. 金苑酒家 龙虾+北京片皮鸭$498

金苑酒家现推出午市及晚市「超强孖宝抵食组合」优惠，提供三款片皮鸭配搭海鲜的套餐选择，其中最受瞩目的C餐为「澳洲龙虾+北京片皮鸭两食」。顾客以498元优惠价，即可享用约2斤重新鲜澳洲龙虾，以浓郁上汤焗制并附送伊面底，口感弹牙鲜甜。

资料来源：半岛渔港 / 阿翁火锅馆