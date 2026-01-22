Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港西松屋童装半价清仓！$25起买日本品牌秋冬服饰/保暖背心/睡衣/出街靓衫

更新时间：16:49 2026-01-22 HKT
发布时间：16:49 2026-01-22 HKT

日本童装品牌「西松屋」一向深受香港家长喜爱，其香港授权零售商 Hailey's House近日宣布，全线9间分店同步推出「秋冬清仓」优惠。多款指定秋冬童装及婴儿服饰以惊喜半价发售，当中包括型格恤衫、保暖睡衣等，最平只需港币$25起即可入手，绝对是农历新年前为孩子添置新衣的好机会！

日本童装西松屋低至$25起 香港零售商半价清仓

Hailey's House作为日本著名品牌「西松屋」的香港授权零售商，一直坚持「高品质、低价格」，其产品线全面涵盖新生儿至14岁大童（尺寸由50cm至140cm），不论是活泼好动的幼童还是婴儿，都能找到心仪的款式。服饰设计融合了日系，布料选择则尤其严谨，确保衣物对儿童的娇嫩肌肤温和无害，让家长能安心选购。

本次清仓优惠涵盖多款秋冬必备单品，从日常外出服到居家保暖衣物应有尽有，全场$25起，以下精选三大必抢类别：

1. 时尚型格外出服：
平时极少减价的外出服系列亦加入半价行列！当中包括斯文百搭的长袖格仔恤衫、色彩鲜明的拼色卫衣等，设计充满日系质感，无论是新年拜年或日常穿著都非常合适。以HK$25起的价格就能为孩子打造时尚造型，性价比极高。

2. 皇牌腹卷睡衣套装：
西松屋最具代表性的皇牌产品非腹卷睡衣莫属！其专为幼儿设计的加高裤头，能完美包裹小肚肚，有效防止孩子在睡觉时因踢被而著凉。套装质地柔软透气，是每个家庭必备的入货清单。

3. 保暖夹棉背心：
面对变幻莫测的冬季天气，一件轻便的夹棉或毛绒背心是「洋葱式穿搭法」的最佳单品。无论居家或外出穿著都能提供极致保暖。款式轻巧不臃肿，方便孩子活动，是冬日保暖恩物。

Hailey's House「西松屋秋冬清仓」优惠

  • 优惠内容： 指定秋冬衣物以半价 (50% OFF) 发售

  • 优惠期限： 2026年1月22日起，售完即止

  • 分店地址及营业时间：

    • 九龙湾： 宏照道38号企业广场五期MegaBox 9楼 (星期一至五 11:00-20:00; 周末及公众假期 11:00-21:00)

    • 旺角： 旺角东站 MKK14号舖 (星期一至日 12:00-21:00)

    • 九龙塘： 九龙塘站 KOT 18号舖 (星期一至日 11:00-20:00)

    • 南昌/深水埗： 深旺道28号V-Walk 2楼112号舖 (星期一至日 11:00-20:00)

    • 观塘： 裕民坊1楼P5-P14 (星期一至日 11:00-20:00)

    • 马鞍山： 保泰街16号 We Go Mall 2楼 205舖 (星期一至日 11:00-20:00)

    • 荃湾： 青山公路荃湾段398号愉景新城1楼1052-53号舖 (星期一至五 11:00-20:00; 星期六至日 12:00-21:00)

    • 屯门： 乡事会路2A号爱定商场Zone N, 2楼N226舖 (星期一至日 11:00-20:00)

    • 湾仔： 坚尼地道15号合和广场6楼627-638舖 (星期一至日 10:00-21:00)

*优惠受条款及细则约束，货品数量有限，售完即止。

 

