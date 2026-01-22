睇衣著分贫富？港人忆上流酒会往事 公开真正富人只有这穿搭 网民：个人已经系名牌

早前有网民提出「30岁还穿UNIQLO该醒了」，随即在网上引起热话，讨论应否以衣著定义贫富。最近，有港人在社交平台分享，由「30岁穿UNIQLO」事件忆起昔日统筹上流酒会的往事，指当时不少自诩是上流社会的人士都会穿上名牌订制服装，但原来真正富人只会有这穿搭，有心水清网民表示：「人哋已经系名牌」。详情即看下文！

港人忆上流酒会往事 自诩上流人士穿「战衣」 真正富人只穿这些？

有港人近日于Threads发文，称早前看到一篇引起网络热话的文章「30岁还穿UNIQLO该醒了」，令其忆起一件「好笑旧事」。楼主表示，早年曾筹办一场开幕酒会，其中一名嘉宾为郑姓名流，而贵为主办方的客人则是「自诩系上流人士、Dior常客」。在酒会开始前，客人向楼主表示：「而家要去换战衣埋佢身先」，及后，她看到对方身穿一套「十季前成衣款的大红Dior连身裙」现身。

当郑姓名流到场，楼主看到对方身旁簇拥著有十多名身穿「顶级名牌战衣」跟班、傍友，「成班人嘅码头个个六位数起跳，要订造有订造，要名表有名表。」当时，该位郑姓名流却只身穿「UNIQLO羽绒搭裇衫西裤，衬对旧皮鞋。Apple Watch」，然而在场所有人却「争先恐后要讨好佢老人家」，形容场面夸张，「上流寄生族都拍唔到」，慨叹不能光凭服饰定义一个人的身份地位。

网民心水清「：人哋已经系一个名牌」

楼主忆述的经历引来网民热议，有人表示：「诚哥都系戴紧只$3000精工」、「我识个政府高官都系住北角60年旧楼」、「爬上社会顶流唔系一定要靠钱」。有心水清的网民留言指：「人哋已经系一个名牌，仲驶鬼著名牌」。

文：TF

资料及图片来源：Threads、UNIQLO

