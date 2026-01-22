Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘小店「三色豆拉面」奇招吸客！专推重口味震惊全网 另1碗同样「出色」...

饮食
更新时间：13:51 2026-01-22 HKT
发布时间：13:51 2026-01-22 HKT

餐饮业竞争激烈，有店家就选择「剑走偏锋」，透过推出创意菜式吸引顾客目光。近日，一间位于观塘的拉面店因推出一款极具争议性的「三色豆拉面」，未足一日已获五千多人分享，在网上引发热烈讨论。其玩味十足的宣传手法更令一众网民哭笑不得，扬言要他们「滚出地球」！

观塘拉面店推三色豆拉面！推介「自己唔食都要请朋友食」 

近日一间位于观塘的拉面小店，于社交平台上以独特手法，宣布推出全新产品「三色豆拉面」。拉面店以轻松幽默的语气介绍这款新品，称其为「唔知点解会出嘅全新单品」，并坦言「不是店长推介」。从宣传图片可见，这碗「三色豆拉面」在浅色汤底的面条上，铺满了份量十足的青豆、粟米粒及甘笋粒，旁边还配有木耳及紫菜。虽然视觉上色彩缤纷，但对不少「三色豆」的厌恶者而言，可谓一场视觉与味觉的双重冲击。店家更以一句玩味标语「你可以唔食，但你一定要请朋友食」向网民下战书，邀请大家亲身一试，看看这碗售价$38的拉面「到底会系好味勇者塔定劣食勇者塔」。

冲击网民一夜爆红 「排除借钱同你打官司」

这款「三色豆拉面」一经发布，随即在网上疯传，引起极大回响。大部分网民对此感到震惊又好笑，纷纷在留言区标记朋友，怂恿对方一同「中伏」。有网民夸张地表示要为此控告店家，笑言「我唔排除借钱同你打官司，咁样侮辱拉面」，有人不敢置信地留言：「立即打开日历睇下今日几月几号」，怀疑这是否愚人节玩笑。更有网民表示震怒，高呼「而家，即刻，攞住你嘅厨余，离开地球」！

翻查资料，该拉面店位于观塘骆驼漆大厦，店名「自由拉面」，声称以「可能系全观塘最自由嘅拉面」为特色，提供多款餸菜及配料让客人自由配搭。除了这次的新品「三色豆拉面」挑战大众味蕾底线，小店亦有另一道招牌菜「芫荽鸡汤」，绿油油的汤底配上堆成一座小山的芫荽，同样「重口味」。

 

图片及资料来源：thisthis_ramen_kt

 

同场加映：湾仔威水茶档开业！贵价粤菜锋膳班底主理 天价兰王蛋挞、热朱古力有咩特别？必试邪恶西多士

 

