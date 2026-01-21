马鞍山屋邨酒楼午市/下午茶优惠！$38.8点心孖宝 叉烧咸蛋饭$23.8+烧味汤粉$26.8

朝早或下午茶去酒楼与朋友叹一盅两件，是不少老友记每日的指定节目。位于马鞍山耀安邨的丽苑酒家，向来是区内街坊的热门饮茶选择，最近酒楼推出一系列平日限定的激抵优惠，涵盖午市及下午茶时段，包括超抵食的$38.8点心孖宝，以及$23.8叉烧咸蛋饭等，性价比极高。

马鞍山屋邨酒楼丽苑酒家饮茶优惠！点心孖宝$38.8+叉烧咸蛋饭$23.8

对于喜爱「一盅两件」的食客来说，丽苑酒家的午市优惠绝对不容错过。只需$38.8，即可在多款蒸点、煎炸点心中任选两款，组成点心孖宝。款式众多，包括蟹籽烧卖皇、香煎小米糕、蒸粉果、酱皇蒸凤爪、香煎虾米肠、蚝皇叉烧包等。

除点心外，还有$78的小食孖宝，可于咸菜猪肚、XO酱萝卜糕、椒盐豆腐粒、沙姜猪手及川辣口水鸡中自选两款，份量十足。而叉烧咸蛋饭亦只点心及小食孖宝逢星期一至五的上午11时至4时供应，只限堂食，另收加一服务费及茶芥。

下午茶各式烧味汤粉一律$26.8

此外，酒楼还推出下午茶优惠，由下午两时开始，优惠同样吸引。各式烧味汤粉一律$26.8，可选配叉烧、切鸡、油鸡或烧鸭，搭配汤濑或米粉，是不少人的饱肚首选。而下午茶时段亦有逾15款精美点心及小食供应，每款低至$16.8起，如潮州蒸粉果、古法马拉糕、鲜竹牛肉球等，应有尽有，让顾客能以实惠价钱享受多元化的茶点。

丽苑酒家

地址︰马鞍山恒康街2号耀安商场地下G103A号舖

电话︰2668 2868

2大酒楼优惠 常满百家菜/富临

1. 常满百家菜推午市优惠 长者晚市再减$20

荃湾餐厅「常满百家菜」现推出午市「火锅点心餐」放题，成人价格由$158起。顾客可无限量享用烧卖、牛肉球等超过十款点心，同时任食肥牛、豚肉、海虾等各式火锅配料。汤底选择多元，包括香辣鸡煲及咸菜猪肚粉肠锅等，7人以上更可选两款。晚市另设长者优惠，年满65岁并出示长者咭，即可享每位减$20折扣。

2. 富临旗下鸡煲放题 $128起3小时任食

富临集团经营的「富城火锅海鲜酒家」，在晚市时段推出「无限鸡煲」放题。成人价格由$128起，小童为$88，可于3小时内无限享用以新鲜走地鸡制作的鸡煲。汤底设有重庆麻辣或御前黄酒两款浓郁口味供选择，同时可搭配多款配菜及火锅料，是冬季聚餐的暖身佳选。

资料来源︰香港酒楼关注组