农历新年自助餐优惠！沙田帝都酒店买一送一 人均$259起任食海鲜/刺身/美国极黑牛

位于沙田的帝都酒店，其下的柏丽厅向来是区内备受欢迎的自助餐热点，以其丰富多样的国际美食和舒适的用餐环境，深受食客喜爱。最近，KKday独家推出限时快闪优惠，让饕客能以「买一送一」的震撼价格，品尝柏丽厅两大主题自助餐，人均消费低至港币$259起，便能无限品尝「美国极黑牛铁板烧」，或升级享受「长脚蟹、龙虾、日本和牛盛宴」，而且农历新年期间同样有折，绝对是美食爱好者不容错过的盛事！

【沙田帝都酒店自助餐买一送一】

沙田帝都酒店自助餐优惠 极致黑牛铁板烧飨宴

对于钟情于顶级牛肉的食客，「美国极黑牛铁板烧」主题自助餐绝对是首选。此优惠的一大亮点，是即叫即制的美国极黑牛铁板烧，厨师在开放式铁板上将丰腴的极黑牛扒煎至恰到好处，肉香四溢，口感软嫩多汁。除了主角极黑牛，自助餐桌上还陈列著各式环球海鲜及新鲜刺身，从鲜甜的虾只到肥美的三文鱼，应有尽有。此外，餐厅亦提供滋补暖胃的养生炖汤，为这场盛宴增添一份暖意。甜品环节同样出色，无限量供应的Mövenpick雪糕、口感浓郁的传情达意心太软（朱古力熔岩蛋糕）及香滑的牛乳布甸，为您的用餐体验画上完美句号。

豪华升级体验！任食长脚蟹/龙虾/日本和牛

如果想追求更上一层楼的奢华享受，「长脚蟹、龙虾、日本和牛盛宴」自助晚餐将是您的不二之选。此方案在包含前述所有美食的基础上，进行了华丽升级。海鲜控可在此尽情享用堆积如山的鲜甜长脚蟹和即开生蚝，每位食客更可获赠一份鲜味十足的龙虾。而盛宴的主角日本和牛，则以多种烹调方式呈现，无论是香气逼人的铁板和牛、肉汁丰富的烧和牛、入口即化的火炙和牛寿司，还是惹味的铁板和牛汉堡，总有一款能触动您的味蕾。配合无限畅饮的汽水及果汁，让这场海陆盛宴更添完满。

餐厅： 沙田帝都酒店柏丽厅 (La Scala, Royal Park Hotel)

地址： 沙田白鹤汀街8号帝都酒店3楼

预订日期： 2026年1月21日中午12:00 至 1月27日晚上23:59

用餐日期： 2026年1月22日 至 2月28日

优惠方案详情：

「美国极黑牛铁板烧」周末自助午餐 (买一送一): HK$518/两位 (人均HK$259)

「美国极黑牛铁板烧」周末自助晚餐 (买一送一): HK$578/两位 (人均HK$289)

「长脚蟹、龙虾、日本和牛盛宴」自助晚餐 (买一送一): 星期一至四: HK$688/两位 (人均HK$344) 星期五至日、公众假期及前夕: HK$728/两位 (人均HK$364)



条款及细则： 现场另收原价加一服务费。优惠适用于新年及情人节。更多详情请参考预订网页。