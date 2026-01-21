Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁快餐限时优惠！大派$5优惠券 叹暖胃生滚鲩鱼腩鱼汤粥

饮食
更新时间：16:10 2026-01-21 HKT
发布时间：16:10 2026-01-21 HKT

天气转凉，没有什么比一碗热腾腾的生滚粥更暖心暖胃。近日「一粥面」特别推出了一项结合趣味与美食的社交媒体活动，只需参与简单的游戏，即可赢取$5电子优惠券，轻松品尝其招牌的鲜浓鱼汤粥系列，绝对是冬日里的暖心之选！

一粥面解锁鲜味！$5折扣品尝浓郁鱼汤粥

「一粥面」推出社交媒体活动，只需参与简单的游戏，即可赢取$5电子优惠券。

「一粥面」本次优惠的主角——「最鲜鱼汤粥系列」，是为冬天而设的美味。此系列粥品的灵魂在于其汤底，选用新鲜鱼骨熬制，将鱼肉的精华与鲜甜融入汤中。经过细火慢煮，粥体口感绵滑细腻，配上嫩滑的鲜鲩鱼腩，鲜味在口中迸发，带来浓浓的满足感。除了原味的「鲜鲩鱼腩粥」，更有搭配甘香猪润的「鲜鲩鱼腩猪润粥」，以及口感弹牙的「鲜鲩鱼腩鲮鱼球粥」，为食客提供多元化的味觉享受。现在透过优惠活动，以更实惠的价格就能品尝到这份用心制作的鲜味，实在不容错过。

轻松2步赢取优惠 

想要领取这份$5折扣优惠非常简单，只需动动手指，跟随以下步骤，即可轻松为您的下一餐省钱！

一粥面 Emoji 估鱼汤粥系列名有奖游戏

  • 参与平台：「一粥面」 Facebook 官方专页 >>按此<<

  • 活动玩法

    1. 追踪 (Follow)「一粥面」Facebook 专页并对相关活动贴文按赞 (Like)。

    2. 于贴文留言区，回答图中 Emoji 所代表的六个字「最鲜鱼汤粥系列」名称。

    3. 成功估中答案，即可获赠$5电子优惠券一张，结帐时于分店出示即可使用。

  • 活动截止日期：2026年2月15日（星期日）晚上11时59分

  • 优惠券使用期限：由即日起至2026年2月16日

  • 优惠详情：于正价时段惠顾「鲜鲩鱼腩粥」、「鲜鲩鱼腩猪润粥」或「鲜鲩鱼腩鲮鱼球粥」，即可享$5折扣。

重要条款及细则

  • 此优惠券不适用于加$2升级鱼汤粥之粥品。

  • 香港站、机场及屯门医院分店不适用此优惠。

  • 优惠不可与其他推广活动或折扣共同使用，亦不可兑换成现金。

  • 每张订单仅限使用此优惠一次。

  • 此优惠不适用于手机点餐、自助点餐机或任何网上外卖平台。

  • 所有产品供应需视乎各分店的实际情况而定。

  • 如有任何争议，「一粥面」保留最终决定权。

  • 所有相关图片仅供参考。

 

2大连锁快餐优惠 美心MX/大家乐

1. 美心MX $32起港式早餐

美心MX推出$32「是日靓粥」配酥脆油炸鬼套餐，还提供了多款点心加配选项，打造丰富组合。除基本粥＋油炸鬼餐外，只需$3起，即可升级至香煎萝卜糕或港式烧卖套餐，CP值极高。此外，早餐系列还有肠粉可供选择，嫩滑的肠粉配上特制的酱汁，是另一款不容错过的美味。

2. 大家乐 $49五指毛桃鸡

大家乐推出$49「五指毛桃鸡」外卖优惠。此鸡重达一斤，采用药食同源的五指毛桃烹调，带有独特椰香，滋味与功效兼备。优惠期由1月6日至2月2日，下午3时后供应。顾客还可额外加配卤水小食、白饭、糖水或葡挞，是丰富的晚餐选择。

 

资料来源：一粥面大家乐 Café de Coral美心MX (Maxim's MX)

 

 

 

