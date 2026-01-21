连锁快餐限时优惠！大派$5优惠券 叹暖胃生滚鲩鱼腩鱼汤粥

天气转凉，没有什么比一碗热腾腾的生滚粥更暖心暖胃。近日「一粥面」特别推出了一项结合趣味与美食的社交媒体活动，只需参与简单的游戏，即可赢取$5电子优惠券，轻松品尝其招牌的鲜浓鱼汤粥系列，绝对是冬日里的暖心之选！

一粥面解锁鲜味！$5折扣品尝浓郁鱼汤粥

「一粥面」推出社交媒体活动，只需参与简单的游戏，即可赢取$5电子优惠券。

「一粥面」本次优惠的主角——「最鲜鱼汤粥系列」，是为冬天而设的美味。此系列粥品的灵魂在于其汤底，选用新鲜鱼骨熬制，将鱼肉的精华与鲜甜融入汤中。经过细火慢煮，粥体口感绵滑细腻，配上嫩滑的鲜鲩鱼腩，鲜味在口中迸发，带来浓浓的满足感。除了原味的「鲜鲩鱼腩粥」，更有搭配甘香猪润的「鲜鲩鱼腩猪润粥」，以及口感弹牙的「鲜鲩鱼腩鲮鱼球粥」，为食客提供多元化的味觉享受。现在透过优惠活动，以更实惠的价格就能品尝到这份用心制作的鲜味，实在不容错过。

轻松2步赢取优惠

想要领取这份$5折扣优惠非常简单，只需动动手指，跟随以下步骤，即可轻松为您的下一餐省钱！

一粥面 Emoji 估鱼汤粥系列名有奖游戏

参与平台 ：「一粥面」 Facebook 官方专页 >>按此<<

活动玩法 ： 追踪 (Follow)「一粥面」Facebook 专页并对相关活动贴文按赞 (Like)。 于贴文留言区，回答图中 Emoji 所代表的六个字「最鲜鱼汤粥系列」名称。 成功估中答案，即可获赠$5电子优惠券一张，结帐时于分店出示即可使用。

活动截止日期 ：2026年2月15日（星期日）晚上11时59分

优惠券使用期限 ：由即日起至2026年2月16日

优惠详情：于正价时段惠顾「鲜鲩鱼腩粥」、「鲜鲩鱼腩猪润粥」或「鲜鲩鱼腩鲮鱼球粥」，即可享$5折扣。

重要条款及细则：

此优惠券不适用于加$2升级鱼汤粥之粥品。

香港站、机场及屯门医院分店不适用此优惠。

优惠不可与其他推广活动或折扣共同使用，亦不可兑换成现金。

每张订单仅限使用此优惠一次。

此优惠不适用于手机点餐、自助点餐机或任何网上外卖平台。

所有产品供应需视乎各分店的实际情况而定。

如有任何争议，「一粥面」保留最终决定权。

所有相关图片仅供参考。

