旺角老牌饼家阿姐对面包打喷嚏 旅游KOL买菠萝包照食狂赞 网民震惊：咁都仲食得落？
更新时间：14:35 2026-01-21 HKT
发布时间：14:35 2026-01-21 HKT
有海外旅游KOL日前拍摄短片介绍一间位于旺角的老牌饼家，意外纪录店员在店内向面包打喷嚏！虽然该KOL曾表示「不知会否生病」，却不避嫌照吃下菠萝包，更大赞价廉物美，惟网民的目光都纷纷放在饼家店员的卫生问题上，对于KOL举动表示不解：「咁都仲食得落？」详情即看下文！
海外KOL拍片帮衬旺角老牌饼家 意外纪录店员对面包打喷嚏？
近日有网民转载1位海外旅游KOL的介绍短片，发文表示：「咁样打乞嗤落啲包度真系多谢晒」。依片中所见，该海外旅游KOL介绍一家位于旺角的老牌饼家，并向店员了解哪款面包是「Number 1」（最好）。惟该店员却不停打喷嚏，先是以手臂遮掩，及后再向摆放面包的方向打喷嚏，而现场所有包点都未见有使用物品遮盖。
该旅游KOL买来价值$5的菠萝包，在街头试食时大啖咬一口，先指店员态度友善（the lady was very friendly），不过其后又指「虽然她在店内不停地打喷嚏，我不知道自己会否生病（but she was sneezing all over the place, I don’t know if I’ll get sick）。」该旅游KOL其后亦有表示菠萝包味道好，价钱便宜，更评价10分满分的话会值9分。
网民不解：咁样喷仲可以食？
不少网民对饼家店员向面包打喷嚏表示震惊，「咪话唔撑香港小店，边度撑得落」、「好污糟」、「这是『乞嗤包』」，亦有人不解为何该旅游KOL明知店员狂打喷嚏都仍会试食该饼家的包点，「咁都仲食得落」、「咁样喷仲可以食」。
文：TF
资料及图片来源：threads
