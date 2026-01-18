Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楼下小厨行政总厨罗德荣师傅 用心钻研佳肴 3招秘诀教煮怀旧脆皮炸子鸡｜香港情味

饮食
更新时间：11:00 2026-01-18 HKT
发布时间：11:00 2026-01-18 HKT

中菜有许多名馔都以鸡作菜，精髓在于利用恰到好处的调味与火候，令肉质嫩滑鲜美。坚持用心烹调每一道菜的罗德荣师傅（楼下小厨行政总厨），今天分享怀旧脆皮炸子鸡的食谱，做法和选材简单，是过时过节的桌上佳肴。

点击图辑睇罗德荣师傅示范怀旧脆皮炸子鸡

罗德荣师傅感言：多方面充实自己

我于1985年加入饮食行业，至今超过30年。上世纪90年代初工作于聘珍楼、香港兰桂坊Indochine1929法式越南菜，随后任职于湾仔新鸿基中心的Saigon＆Milano，以及在赤柱大街的Saigon担任行政总厨，更远赴加拿大和西班牙任职粤菜和越南菜大厨。回港后于2018年在旺角创立女人街食饭公司，2022在荃湾开设松啲大排档。
作为大厨多年，我的饮食理念是：美食是厨艺工作者的精心作品，并非食物那么简单。现今香港的饮食潮流千变万化，顾客对食物的要求也很讲究，然而要跟贴市场的潮流，并制作客人喜爱的食品，也要用心思考。在这个过程中，厨师要不断的学习，钻研制作的过程提升品质，以达到色、香、味俱全。此外，还要考虑烹调的成本、制作时间、厨部团队手艺的水平，才能达致要求的水准。
现今的中菜包含着不同菜式的元素及处理方法，要得到认同，绝非易事。在实际工作上公司对主厨的要求，也增添了多层面的管理，所以今时今日的主厨需要多方面充实自己，亦要把自己的经验与团队分享传承下去。
只要用心制作，愿意接受批评及不断改进，坚持食物的品质稳定，便能烹调出令人赞赏的美食。

1.最难忘的餸菜？

咕噜肉。罗师傅认为这道看似普通的传统小菜，材料不算繁复，但要懂得利用精准的烹饪手艺，才能煮出外层酥脆，但里面保持丰盈肉汁的咕噜肉。此外，糖醋汁的分量要恰到好处，吃起来便有酸香回甘的效果。

2.最具挑战性的食材？

辽参。辽参是名贵海味，产地各异处理工序也略有不同。罗师傅表示，辽参要软厚适中、鲜香美味，作菜前须预先浸发及用上汤煮至入味，每个处理步骤都极考师傅的厨艺和经验。

自制淮盐腌制鸡肉。
自制淮盐腌制鸡肉。

 

怀旧脆皮炸子鸡 古早风味

常见于中式酒楼及小菜馆的脆皮炸子鸡，肉嫩多汁、皮脆酥香，是最受欢迎的粤式菜肴。罗师傅表示，近年有不少大厨将做法改良或加入其他配料及调味，炮制成现代版本的炸子鸡，而今天示范的配方属怀旧古早风味。
 

示范菜式：怀旧脆皮炸子鸡
材料：三黄鸡 1只
淮盐：幼盐 2.5茶匙、五香粉 半茶匙
皮水：麦芽糖 125克、大红浙醋 100毫升、米醋 100豪升、水 100毫升

做法：

  1. 拌匀麦芽糖、大红浙醋、米醋及水成皮水。
  2. 用白镬及慢火，将幼盐及五香粉炒香成淮盐。
  3. 三黄鸡洗净，放进滚水中让鸡皮收缩。
  4. 将淮盐加入鸡腔内，涂抹均匀。
  5. 煮滚皮水，均匀地淋在鸡身上面，将鸡吊起风干4小时。
  6. 烧滚油至160度，不断将滚油淋在鸡身约12分钟，待凉后斩件。

3招秘诀教煮怀旧脆皮炸子鸡

  1. 三黄鸡两斤半重肥瘦适中，是做炸子鸡的首选。
  2. 为鸡皮上皮水，可令表皮更酥脆及金黄色。
  3. 淮盐可凸显鸡肉鲜味，分量可随个人口味调校。

延伸阅读：
恩筵饮食服务及策划有限公司业务总监刘达峰师傅 当义厨行善 5招秘诀教煮鸡油花雕蟹｜香港情味

榕记陈皮烧鹅出品部总监兼董事黄煜翔师傅 4招秘诀教煮陈皮烧鹅｜香港情味
 

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:39
渣打马拉松2026．持续更新︱选手指香港赛道具挑战性 田总中午见记者总结赛事
社会
29分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
13小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
20小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
14小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
19小时前
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
5小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
18小时前
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
14小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
22小时前