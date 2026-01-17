银杏馆怀旧糕点$12起获港人力推！每日新鲜制作 网民大赞「班兰糕世一」 必试黑芝麻糕/鸡屎藤茶裸
更新时间：11:00 2026-01-17 HKT
发布时间：11:00 2026-01-17 HKT
发布时间：11:00 2026-01-17 HKT
本地社企银杏馆致力为长者提供就业机会，为其餐厅、士多及烘焙店制作各式美食。最近有不少港人力推银杏士多的怀旧糕点，每日人手新鲜制作送到各间分店，必试班兰糕、黑芝麻糕及鸡屎藤茶裸等，部份糕点提供咸味或甜味选择，价钱由$12起，有兴趣的朋友不妨一试！
银杏馆怀旧糕点$12起获港人力推！每日人手鲜制 必试黑芝麻糕/鸡屎藤茶裸
银杏馆为长者提供就业机会，旗下餐厅、士多、烘焙店更推出各式美食，吸引不少市民光顾。近日，有港人大推银杏士多的怀旧糕点，价钱由$12起，款式多样，包括手工茶裸、鸡屎藤茶裸、艾草饼、黑芝麻糕、班兰糕，其中鸡屎藤及艾草饼更选用有机材料制成。为照顾不同客人口味需要，部份糕点提供咸味或甜味选择，非常贴心。据记者现场所见，店内出售的糕点清楚均有列明材料，方便客人了解味道及避开致敏原。
店方曾表示，制作茶裸的准备功夫不简单亦巧妙，「外皮要用70度热水开粉，鸡屎藤就打蓉再煮，之后沟粉；咸味茶粿馅料有菜脯、萝卜丝、虾米同花生，全部要炒过，去虾米嘅腥味」。虽然制作工序不容易，但糕点都是每天由人手新鲜制作，「做出嚟嘅味道至唔会死板」，随后再送到分店卖，「卖得最开心嘅就系一众婆婆！熟悉嘛。」
网民大赞：「班兰糕世一」
银杏士多的怀旧糕点自推出以来收获不少粉丝，有客人大赞甚有儿时味道，「刚刚买咗即食，好好味，有儿时味道」、「社企公公婆婆嘅心血，要揾日买嚟试吓」。不同款式糕点各有其捧场客，有网民是班兰糕的支持者，「佢个班兰糕真系世一，我成日一买买3件」、「班兰糕超好食，唔会太甜又烟韧，赞」；也有食客表示黑芝麻糕芝麻味浓郁，「黑芝麻糕好好食，会继续帮衬」、「芝麻糕芝麻味香浓，糕软滑超好味，值得一再回购」、「我一星期会帮衬几次买芝麻糕」。
银杏士多分店详情：
1.中环店
- 地址：中环皇后大道中93号中环街市1楼P03B号舖
- 营业时间：上午10:00 至 晚上8:00
- 查询电话：9636 8017
2.九龙塘店
- 地点：港铁九龙塘站KOT 04号舖 (闸内、近A,D出口）
- 营业时间：上午10:00 至 晚上9:00
- 查询电话：9276 7824
3.旺角店
- 地址：港铁旺角站MOK 20号舖 (闸外、近A,C出口）
- 营业时间：上午10:00 至 晚上9:00
- 查询电话：5927 3448
4.九龙湾店
- 地址：九龙湾淘大商场G楼A区
- 营业时间：上午10:00 至 晚上8:00
- 查询电话：9651 4352
文:RY
延伸阅读：网民热捧港产粟米汁「次次展会扫10支！」 品牌坚持香港制造拒靠同情：打铁还需自身硬
最Hit
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
2026-01-16 11:06 HKT
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
2026-01-16 11:06 HKT
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
53分钟前