大家乐全新下午茶优惠！$30叹番茄浓汤猪扒乌冬 加$2升级巨峰提子梳打

饮食
更新时间：17:14 2026-01-12 HKT
发布时间：17:14 2026-01-12 HKT

香港人生活节奏急促，一到下午三、四点，总想找个地方「医肚」，享受片刻悠闲。连锁快餐店大家乐向来是不少人的首选，最近推出的下午茶优惠，更是为一众食客带来喜讯。只需$30，即可品尝到一碗热腾腾的「番茄浓汤香酥猪扒肠仔乌冬」，配上清凉饮品，绝对是下午茶的超值之选！

大家乐$30超值下午茶 酸甜浓汤配嫩滑猪扒 

大家乐全新下午茶优惠，只需$30即可品尝到「番茄浓汤香酥猪扒肠仔乌冬」配清凉饮品。
大家乐全新下午茶优惠，只需$30即可品尝到「番茄浓汤香酥猪扒肠仔乌冬」配清凉饮品。

这款下午茶的主角「番茄浓汤香酥猪扒肠仔乌冬」，汤底采用新鲜番茄熬制，味道浓郁，酸甜开胃，每一口都充满阳光的气息。主角之一的香酥猪扒，炸得外皮金黄酥脆，内里肉质却保持鲜嫩多汁，与浓厚的番茄汤底形成完美配搭。除了猪扒，碗内还有Q弹的香肠和爽滑烟韧的乌冬，挂满了浓郁的番茄汤汁，让人忍不住一口接一口，瞬间扫清整碗的疲劳与饥饿。

一个完美的下午茶，当然不能缺少一杯冰凉饮品。这份套餐本身已包含一杯冻低糖绿茶，消暑解渴。如果想为味蕾带来更丰富的体验，只需另加$2，即可升级至「巨峰提子乳酸梳打」。这款特饮将巨峰提子的香甜与乳酸的微酸完美结合，注入气泡满满的梳打水，带来极致清爽的感觉。饮品中更加入了蜜桃味的心型晶球，外形可爱，口感Q弹，轻轻一咬，蜜桃的甜美汁液在口中爆开，为整个下午茶体验增添不少惊喜和乐趣。

大家乐下午茶优惠

  • 优惠套餐： 番茄浓汤香酥猪扒肠仔乌冬配冻低糖绿茶

  • 优惠价： $30

  • 升级选项： 另加$2可转配巨峰提子乳酸梳打

  • 供应时间： 逢星期一至五下午茶时段供应

  • 备注： 公众假期除外，图片只供参考。

 

2大连锁快餐优惠 一粥面/大快活

1. 一粥面$20外卖早餐

一粥面全新外卖早餐优惠，$20即可自选「煎韭菜饺」或「糯米鸡」，煎饺的内馅选用新鲜韭菜配搭鲜嫩猪肉，肉汁饱满，外皮金黄香脆；而「糯米鸡」则是份量十足的经典选择，糯米吸收了鸡肉、冬菇、腊肠等丰富馅料的精华，口感层次丰富，足以提供整个上午满满的能量。 

2. 大快活派$10现金券

大快活与八达通推出限时优惠。推广期内，凡透过「大快活」App或分店自助点餐机单次消费满$50，并以八达通付款，即可于下星期一获赠$10电子现金券一张。推广为期三周，每周均可享回赠一次，总共可赚取高达$30。优惠期至2月1日止。

 

资料来源：大快活 Fairwood大家乐 Café de Coral一粥面

