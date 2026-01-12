港人旺角社企餐厅目击食客为难自闭症店员 列3事「睇唔过眼」出声提醒：任何人都应被尊重

旺角社企餐厅店员遭食客无礼对待！近日，有网民在社交平台发文，指早前在旺角商场一间社企咖啡店用餐时，目击有店员循例提醒一行四人的食客用餐时限将至，惟该食客以餐厅「冇客」为由与店员争论，其后又以「耻笑与讽刺语气」嘲讽餐厅无人光顾，认为此举其无礼貌，让事主「睇唔过眼」决定出声提醒，并表示「任何人都应被尊重！」即看下文了解详情。

港人目击食客为难自闭症店员 列3事「睇唔过眼出声」

近日，有网民在Threads以「有X客恰自闭人士」为题发文，指早前到旺角商场一间为自闭人士提供就业机会的社企咖啡店用餐时，目击有食客为难店员。据事主描述，当时餐厅内有一枱共4位食客，店员按餐厅惯例礼貌提醒用餐时限，「唔系真系赶佢哋走」，岂料该数名食客对此反应激烈，并以恶劣语气回应：「吓？你都冇人，都唔忙」。其后，经理见状随即代替店员上前沟通，并全程保持礼貌，惟仍遭对方以「耻笑同讽刺语气讲餐厅都冇人帮衬。」

事主表示，该4名食客在用餐期间「不停讲教育同教养」，但观乎他们对他人的态度却是极不尊重，甚至在店员收拾物品时「俾脸色人睇」，又发现被针对的店员事后明显「好唔开心」。于是事主在结账前决定上前对他们说，「你哋系咁讲教育教养，咁留意吓自己态度。你到一间帮助弱势社群店，之后仲要咁……」但对方没有承认态度有问题，更称自己只是「俾下意见」。

最后事主强调，任何人都应该被尊重，「无论系唔系自闭人士，都应被尊重。真系唔好以为自己系客就好似皇帝。」而在离开前，店长也对愿意为职员发声的事主表达谢意。

网民留言：多谢你仗义发声

帖文引起网民热议，有网民称赞事主愿意挺身而出，「你肯出声好好人」、「多谢你为佢哋出头，呢间食物质素好好，由深水埗小店帮衬到依家，老板都系好有心train啲同事」、「多谢你帮忙发声，作为屋企有自闭症人士多谢你嘅仗义发声。」

有曾光顾的网民则留言表示，「上次食过，虽然感觉未太特别，但主动聘请自闭症朋友工作已经值得加分」、「欣赏佢哋聘请自闭人士，所以会同太太不时会去嘅餐厅，上星期五又去咗支持佢哋，呢间餐厅系值得支持嘅」、「呢间餐厅我有同同事去过，所有自闭同正常同事都好helpful，同埋我地当时去果时都要排咗阵先入到，并唔系个西客咁讲到咁无生意啰。」

来源：Threads@bellaabei

文：Y