30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差

屋邨商场的店舖更迭，往往牵动著居民的情感。近日，有网民分享，在大窝口邨屹立多年、陪伴街坊成长的百佳超级市场分店传出结业消息，不少居民对此感到惊讶及不舍，慨叹「市道有冇咁差」，引起网民热烈讨论。

大窝口百佳突然结业 贴告示呼吁到别店购物

近日有网民在社交平台上分享，指自己「住咗大窝口20年」，而「陪咗我20年嘅百佳竟然会执笠」，对此感到难以置信。从该网民上载的图片可见，该百佳分店的位置已贴出一张告示，通知顾客其迁往他处。告示内容指「百佳超市已搬走」，并建议顾客「如需购物，可到旁边7-ELEVEN便利店」，更标榜该便利店「货品包罗万有，24小时营业」。有网民看后笑言告示「咁似7仔自己贴」。

该百佳分店位于大窝口商场二期地下，开业多年，惟于一星期前突然结业。据了解，该店已由一健身中心承租，现正围封装修。

街坊不舍：估唔到会执

事件勾起了不少老街坊的回忆，有居住30年的居民表示「估唔到都会收皮」，更有网民忆述该店「起码有30年」，称「幼稚园嘅时候每年都会有一日家长俾$10小朋友，由老师带我地去行超市买零食（教数学同理财）」。

对于结业原因，网民议论纷纷，有人猜测可能与商场管理有关，直指「可能民坊加租加到吓走百佳」。亦有网民分析指「百佳对长实黎讲都唔系赚钱既生意黎，做唔做都无所谓」。

翻查资料，百佳近年积极调整业务，上年曾一口气于4个月内连执3间有数十年历史的分店，但同时亦于各个民生区开设新店，以迎合市场变化。