Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差

饮食
更新时间：12:41 2026-01-12 HKT
发布时间：12:41 2026-01-12 HKT

屋邨商场的店舖更迭，往往牵动著居民的情感。近日，有网民分享，在大窝口邨屹立多年、陪伴街坊成长的百佳超级市场分店传出结业消息，不少居民对此感到惊讶及不舍，慨叹「市道有冇咁差」，引起网民热烈讨论。

大窝口百佳突然结业 贴告示呼吁到别店购物

近日有网民在社交平台上分享，指自己「住咗大窝口20年」，而「陪咗我20年嘅百佳竟然会执笠」，对此感到难以置信。从该网民上载的图片可见，该百佳分店的位置已贴出一张告示，通知顾客其迁往他处。告示内容指「百佳超市已搬走」，并建议顾客「如需购物，可到旁边7-ELEVEN便利店」，更标榜该便利店「货品包罗万有，24小时营业」。有网民看后笑言告示「咁似7仔自己贴」。

该百佳分店位于大窝口商场二期地下，开业多年，惟于一星期前突然结业。据了解，该店已由一健身中心承租，现正围封装修。

街坊不舍：估唔到会执

事件勾起了不少老街坊的回忆，有居住30年的居民表示「估唔到都会收皮」，更有网民忆述该店「起码有30年」，称「幼稚园嘅时候每年都会有一日家长俾$10小朋友，由老师带我地去行超市买零食（教数学同理财）」。

对于结业原因，网民议论纷纷，有人猜测可能与商场管理有关，直指「可能民坊加租加到吓走百佳」。亦有网民分析指「百佳对长实黎讲都唔系赚钱既生意黎，做唔做都无所谓」。

翻查资料，百佳近年积极调整业务，上年曾一口气于4个月内连执3间有数十年历史的分店，但同时亦于各个民生区开设新店，以迎合市场变化。

 

同场加映：结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
14小时前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
7小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
4小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
6小时前
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
政情
5小时前
美媒：联储局主席鲍威尔遭刑事调查
01:33
美联储局主席证实遭刑事调查 涉总部大楼翻新工程 鲍威尔：特朗普找借口施压
即时国际
4小时前
李龙基斥失德指控 爆与王青霞「十个字」分手原因 乐翊榆建议神交化女性缘。
李龙基斥失德指控 爆与王青霞「十个字」分手原因 乐翊榆建议神交化女性缘丨独家
影视圈
6小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
19小时前