尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！

饮食
更新时间：13:18 2026-01-09 HKT
发布时间：13:18 2026-01-09 HKT

香港餐饮消费向来被认为价格不菲，尤其在核心旅游区。然而，近日有一名内地小红书博主在尖沙咀一间坐拥维港景色的餐厅，发现多款点心仅售7港元。博主将这次经历分享至社交平台后，其「震撼性」的低廉价格随即引起网民热议，直呼「离谱」！

尖沙咀海景点心低至$7 小红书博主疾呼：居然有这种好地方

一位广州旅游美食博主「绰敏吃遍全广州」近日在小红书平台发文，分享其在香港的「奇遇」。该博主在帖文中兴奋地写道：「我的消费观崩塌了... HK尖沙咀居然还有这种好地方... 无遮蔽维港景色！ ！ ！ 点心才7-9hkd... 物价真的震惊我了！ ！ ！」从她分享的点心纸可见，「怀旧马拉糕」、「香滑芝麻卷」、「晶莹虾饺皇」等点心，在星期一至五的指定时段仅售7至8港元。博主表示自己「盲点几款点心都没踩雷」，认为是可以「n刷（重复光顾）的一家」。当被网民问及结帐金额时，她透露两人用餐仅消费了「一百多一点点」，味道方面则表示「整体来说味道可以的」。

内地网民惊讶 「比广州早茶仲平」

博主在留言中透露，这间海景点心位于北京道1号8楼，同一品牌在铜锣湾时代广场亦有分店。这则分享迅速在网上发酵，大批网民对此感到难以置信。不少人惊讶于在尖沙咀这样的黄金地段，竟能以如此低廉的价格享用点心和海景，留言称「这家非常划算」、「太便宜了啊啊啊啊啊啊想吃」。更有来自广州的网民表示：「离谱，比广州早茶仲平」，认为价格比以早茶文化闻名的广州还要便宜。亦有香港网民指出，虽然点心份量可能是「迷你版」，但认为「好啱一个人饮茶㖞， 可以叫多几款点心」，而且「就算不是很好吃，我觉得吃风景也够了」。


图片来源：独自去偷fun呀＠小红书

 

同场加映：连锁酒家再破底价！阿拉斯加长脚蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鸭/东星斑$108起

 

