帝逸酒店自助餐买一送一！人均$162起叹生蚝/蟹脚/龙虾/鸭肝 啤酒红白酒任饮

位于沙田的帝逸酒店（Alva Hotel Royal）向来是区内的人气酒店，其自助餐餐厅 Alva House 以多元化的国际美食和源源不绝的时令海鲜，深受食客欢迎。最近，旅游体验平台 KKday 再度推出震撼优惠，Alva House 的自助午餐、早午餐及晚餐均有买一送一，折后最平人均只需$162起，绝对是近期必抢的自助餐优惠！食客除了可以品尝即开生蚝、鳕场蟹脚、冻龙虾等海鲜，晚餐更有全新「松露・珍菌・海鲜三重奏」主题，带来黑松露片皮鸭、香煎鸭肝等矜贵美食，部分时段更可享红白酒、气泡酒无限畅饮，性价比极高。

帝逸酒店Alva House自助餐优惠 任食生蚝/蟹脚/片皮鸭

对于追求极致美食体验的饕客，Alva House 的自助晚餐绝对不容错过。最新主题「松露・珍菌・海鲜三重奏」将矜贵的松露与多款珍菌融入环球菜式。厨师推介菜式包括「黑松露片皮鸭」，香脆鸭皮与浓郁的黑松露酱完美结合；还有即点即制的「橄榄油松露捞意大利面」，让每一根面条都挂满松露的独特香气。其他必试菜式还有「香煎鸭肝伴黑松露汁」及「天妇罗姬松茸」等。当然，海鲜冷盘依然是晚餐的焦点，食客可尽情享用即开生蚝、饱满的面包蟹、鲜甜的鳕场蟹脚和弹牙的冻龙虾，阵容鼎盛。

周末早午餐/平日午餐 $162起叹烤肉生蚝

除了晚餐，是次买一送一优惠同样适用于自助午餐及周末的自助早午餐。自助早午餐时段由上午11时开始，除了有招牌的即开生蚝、龙虾钳、蟹脚等冰镇海鲜外，更设有多款烤肉，如香烤顶级西冷牛扒，肉质软嫩，肉汁丰腴。场内更有铁板烧鸭肝、日式炉端烧及天妇罗等，饮品方面更提供无限畅饮的气泡酒、红白酒，让您度过一个惬意的周末。至于平日的自助午餐，优惠后人均只需$264、小童更低至$162/位，即可享用海鲜冷盘、刺身、烧顶级西冷及多款热荤，是与朋友同事午间一聚的绝佳选择。餐厅亦设儿童玩乐区，与孩子们家庭乐更加尽兴！

预订日期： 2026年1月8日中午12:00 至1月14日 23:59

用餐日期： 2026年1月9日至2月28日

地址： 香港沙田源康街1号帝逸酒店

【快闪买一送一】优惠价钱：

自助午餐（星期一至五）： 成人$264/位，小童$162/位

自助早午餐（星期六、日及公众假期）： 成人$366/位，小童$222/位

自助晚餐（星期一至四）： 成人$468/位，小童$282/位

自助晚餐（星期五至日、公众假期及前夕）： 成人$510/位，小童$300/位

额外优惠：

恒生信用卡优惠： 预订满$1,000，输入优惠码「HASE300」再减$300。

条款及细则：以上所有价钱已包括原价加一服务费，优惠受条款及细则约束，详情请参阅预订网页。