尖沙咀五星级酒店点心放题买2送2！$264/位起任食虾饺/烧卖/烧味
更新时间：17:20 2026-01-07 HKT
发布时间：17:20 2026-01-07 HKT
尖沙咀凯悦酒店的中菜食府凯悦轩，装潢融合现代艺术与传统茶馆精髓，氛围典雅，深受食客欢迎。最近，凯悦轩于KKday推出限时点心放题「买二送二」快闪优惠，折后每位仅需$264，即可在120分钟内任食超过20款精致点心、小食及甜品，绝对是与亲朋好友聚餐的超值之选！
尖沙咀凯悦酒店「凯悦轩」点心放题买2送2！$264/位起任食虾饺/烧卖/烧味
【KKday 快闪限时抢｜凯悦轩点心放题优惠】 >>按此预订连结<<
凯悦轩的点心放题提供超过20款选择，款款即叫即蒸，保证新鲜热辣。 菜单上满是令人垂涎的经典招牌菜，例如「蜜汁叉烧」，严选本地梅头猪肉，涂上蜜汁烧制而成，肉质软腍，甜而不腻。 「笋尖虾饺皇」皮薄馅靓，每口都能尝到爽甜的虾肉和清脆的笋尖；而「飞鱼子烧卖」则在饱满的猪肉馅上，铺满了粒粒分明的飞鱼子，口感层次丰富。
这次的120分钟点心放题，除了多款巧手点心，更包括多款招牌烧味、精致小食、粥粉面饭、时令老火汤及精美糖水，已连茶芥及加一服务费。
尖沙咀凯悦轩点心放题优惠详情
- 地址： 尖沙咀凯悦酒店3楼凯悦轩
- 早鸟时段： 10am至12pm
- 预订日期： 即日起至2月28日
- 价格： 买二送二优惠后，人均HK$264（已包茶芥及加一服务费）
- 重要条款：必须提早最少24小时前预订。 优惠只限堂食，不设外卖。
