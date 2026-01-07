Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀五星级酒店点心放题买2送2！$264/位起任食虾饺/烧卖/烧味

饮食
更新时间：17:20 2026-01-07 HKT
发布时间：17:20 2026-01-07 HKT

尖沙咀凯悦酒店的中菜食府凯悦轩，装潢融合现代艺术与传统茶馆精髓，氛围典雅，深受食客欢迎。最近，凯悦轩于KKday推出限时点心放题「买二送二」快闪优惠，折后每位仅需$264，即可在120分钟内任食超过20款精致点心、小食及甜品，绝对是与亲朋好友聚餐的超值之选！ 

尖沙咀凯悦酒店「凯悦轩」点心放题买2送2！$264/位起任食虾饺/烧卖/烧味

【KKday 快闪限时抢｜凯悦轩点心放题优惠】 >>按此预订连结<<

【KKday 快闪限时抢｜凯悦轩点心放题优惠】 >>按此预订连结<<

凯悦轩的点心放题提供超过20款选择，款款即叫即蒸，保证新鲜热辣。 菜单上满是令人垂涎的经典招牌菜，例如「蜜汁叉烧」，严选本地梅头猪肉，涂上蜜汁烧制而成，肉质软腍，甜而不腻。  「笋尖虾饺皇」皮薄馅靓，每口都能尝到爽甜的虾肉和清脆的笋尖；而「飞鱼子烧卖」则在饱满的猪肉馅上，铺满了粒粒分明的飞鱼子，口感层次丰富。 

这次的120分钟点心放题，除了多款巧手点心，更包括多款招牌烧味、精致小食、粥粉面饭、时令老火汤及精美糖水，已连茶芥及加一服务费。 

【KKday 快闪限时抢｜凯悦轩点心放题优惠】 >>按此预订连结<<

尖沙咀凯悦轩点心放题优惠详情

  • 地址： 尖沙咀凯悦酒店3楼凯悦轩
  • 早鸟时段： 10am至12pm
  • 预订日期： 即日起至2月28日
  • 价格： 买二送二优惠后，人均HK$264（已包茶芥及加一服务费）
  • 重要条款：必须提早最少24小时前预订。 优惠只限堂食，不设外卖。 

 

同场加映：连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
20小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
8小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
时事热话
4小时前
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
突发
3小时前
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
10小时前
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
影视圈
2小时前
陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」
陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」
影视圈
2026-01-06 16:03 HKT
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
饮食
5小时前