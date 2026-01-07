尖沙咀五星级酒店点心放题买2送2！$264/位起任食虾饺/烧卖/烧味

尖沙咀凯悦酒店的中菜食府凯悦轩，装潢融合现代艺术与传统茶馆精髓，氛围典雅，深受食客欢迎。最近，凯悦轩于KKday推出限时点心放题「买二送二」快闪优惠，折后每位仅需$264，即可在120分钟内任食超过20款精致点心、小食及甜品，绝对是与亲朋好友聚餐的超值之选！

尖沙咀凯悦酒店「凯悦轩」点心放题买2送2！$264/位起任食虾饺/烧卖/烧味

凯悦轩的点心放题提供超过20款选择，款款即叫即蒸，保证新鲜热辣。 菜单上满是令人垂涎的经典招牌菜，例如「蜜汁叉烧」，严选本地梅头猪肉，涂上蜜汁烧制而成，肉质软腍，甜而不腻。 「笋尖虾饺皇」皮薄馅靓，每口都能尝到爽甜的虾肉和清脆的笋尖；而「飞鱼子烧卖」则在饱满的猪肉馅上，铺满了粒粒分明的飞鱼子，口感层次丰富。

这次的120分钟点心放题，除了多款巧手点心，更包括多款招牌烧味、精致小食、粥粉面饭、时令老火汤及精美糖水，已连茶芥及加一服务费。

尖沙咀凯悦轩点心放题优惠详情