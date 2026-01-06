上环西餐激抵$148晚市放题！任食手工意粉/意大利饭/法式烧春鸡 符合1条件$88就叹到

上环有楼上Cafe推出西餐晚市放题，每位只需$148即可无限任食手工意粉、意大利饭、法式烧春鸡及班尼迪蛋，更有橙汁、苹果汁、冷热玄米茶任饮，性价比极高！其中顾客符合1条件，更可以$88优惠价享用。餐厅全日免收加一，晚市放题名额有限，喜爱西餐的朋友不要错过！

上环西餐激抵$148晚市放题！任食手工意粉/意大利饭/法式烧春鸡

近日，位于上环的楼上Cafe「Linkzy Cafe」推出激抵的西餐晚市放题，每位只需$148即可在90分钟内无限任食法式烧春鸡（原价$168）；3款手工意粉 ：卡邦尼、青酱烟三文鱼、蕃茄蓉虾；3款意大利饭：牛肝菌、烟三文鱼忌廉、藏红花牛肉；班尼迪蛋、牛油果、烟三文鱼，以及任饮橙汁、苹果汁、冷热玄米茶。

不设加一服务费 符合1条件$88就叹到

晚市放题更设有小童优惠，只要是5至12岁的小孩，即可以$88的优惠价享用！餐厅全日不设加一服务费，晚市放题由星期一至六的下午5时30分开始，至晚上9时。如无人等位，食客可坐到晚上9时。不过晚市放题名额有限，只有35个座位，因此想一次品尝不同口味的意粉或意大利饭的话，切勿错过！

「Linkzy Cafe」晚市放题

地址：上环永乐街1-3号世瑛大厦2楼203室

营业时间：星期一至日 早上11时至晚上9时

电话：8402 9451

备注：晚市放题由星期一至六 下午5时30分 至 晚上9时，限时90分钟，如无人等位，可坐到晚上9时

图片及资料来源：Threads@linkzycafe

文：Y