PayMe联手大家乐推新年折扣！逢星期一消费满$40即减$4 新用户更享$120迎新优惠！

连锁快餐品牌大家乐向来以其多元化的餐点选择和亲民的价格，成为香港市民日常用餐的热门地点。踏入2026年，大家乐再度与广受欢迎的电子支付工具PayMe合作，推出独家优惠为大家打气。推广期内，顾客不仅能在每个星期一享受每餐悭$4折扣优惠，而新注册PayMe的用户更有机会获得高达$120的迎新奖赏，让消费者在新一年悭得更多！

大家乐联乘PayMe推 「$40减$4」星期一限定优惠

在忙碌的一周之始，一顿美味又实惠的午餐或晚餐绝对能为生活增添动力。为了让大家在「Blue Monday」也能过得精彩，大家乐与PayMe特别推出「$40减$4」的独家折扣。顾客只需在推广期间的每个星期一，打开PayMe应用程式，进入「优惠券」专区抢券，即可在大家乐全线分店使用。

无论是想品尝其招牌「一哥焗猪扒饭」，那金黄酥脆的猪扒配上秘制茄汁，口感层次丰富；或是选择一份香气四溢的「烧味双拼饭」，例如蜜汁叉烧搭配皮脆肉嫩的烧鹅，均是令人满足的选择。此优惠让顾客能以更优惠的价钱，品尝到这些陪伴港人成长的经典快餐，绝对是上班族不容错过的悭钱恩物。

PayMe新用户独享福利 登记即赚$120迎新奖赏

除了为现有客户提供即时折扣，PayMe亦为新用户准备了极具吸引力的迎新礼遇。在2026年1月1日至1月31日的整个推广期内，从未注册过PayMe的市民，只需下载并开设账户，在注册过程中准确输入优惠码「CDCNEW」，即可轻松领取总值港币120元的迎新奖赏。这笔奖赏金额将直接存入用户的PayMe钱包，可用于大家乐的餐饮消费，或是在全港数万间接受PayMe支付的线上及线下商户使用。对

大家乐 X PayMe 优惠详情

优惠一：消费满$40减$4 推广日期： 2026年1月1日至1月26日（逢星期一） 优惠详情： 于推广日经PayMe App领取优惠券后，于大家乐分店消费满$40即减$4。

优惠二：PayMe新用户$120迎新奖赏 推广日期： 2026年1月1日至1月31日 优惠详情： 新用户注册PayMe时输入优惠码「CDCNEW」，即可获赠总值$120迎新奖赏。

条款及细则： 优惠券数量有限，先到先得。 每位用户于每个推广日限享优惠一次。 所有优惠均受相关条款及细则约束，详情请参阅PayMe应用程式内的公布。



资料来源：大家乐 Café de Coral

同场加映！麦当劳消费满$40即减$5

除了大家乐，麦当劳亦与PayMe携手合作，推出为期两周的独家快闪优惠。由即日起至1月15日，用户只需登入PayMe手机应用程式，便可领取一张价值$5的麦当劳快闪优惠券。成功领取优惠券后，顾客当天在麦当劳餐厅的柜台、自助点餐机或透过麦当劳手机应用程式下单，只要单次消费金额满$40或以上，并在付款时选用PayMe支付，系统将会自动从应付金额中扣除$5，让您轻松享受美食折扣。

