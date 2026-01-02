丹丘蒸留所｜「白兰树下」港人团队豪掷3000万 北海道开威士忌厂 最快3年有得饮

后疫情时代，全球威士忌热潮持续降温，就连过去10年价格屡创新高的日本威士忌，二级市场亦一路下滑。望远一点，作为潜在顾客的Z世代也在「整顿」酒界，调查指酒精不再是他们快乐来源。此时此刻，投资3,000万港元，在北海道小镇开一家蒸馏厂造威士忌，现实的香港人大概会问「傻咗?」不过偏偏有这么一班傻佬——「这是个长达100年的Project。」丹丘蒸留所创办人之一张寅杰(Kit)说道。

港人酿威士忌？从白兰树下到北海道丹丘蒸留所

「我们目标向来是在香港建立一个烈酒王国，开厂计划早在18、19年开始酝酿，我们也想过台湾、欧洲等地。」Kit说。Kit与拍档Joseph二人，在本地酒界颇有名气，18年创立首个由港人主理的毡酒品牌「白兰树下」，这张成绩表令他们得到日本政府部门赏识，获邀以「公设民营」模式在当地设厂，土地、建造费均由地方政府出资。「大概是吸引力法则吧！我们从福冈一路向北，终在北海道东川町找到合适的地方。」

丹丘蒸留所占地1800平方米的酒厂在今年9月正式完工，土地、建造费均由当地政府出资，设计和营运则由团队自主。

丹丘蒸留所于荃湾南丰纱厂设有概念店兼试饮室，未来将由联合创办人Kit及威士忌专家，定期举办威士忌品鉴讲座。（卢江球摄）

Kit与拍档Joseph二人，在本地酒界颇有名气，18年创立首个由港人主理的毡酒品牌「白兰树下」。

雪山脚下风土恩赐——东川町厂房

为甚么是北海道？「日本威士忌之父竹鹤政孝也说过，北海道与苏格兰寒冷气候相似，有利威士忌长时间熟成。」雪山环抱的东川町位于北海道中部，是通往旅游胜地美瑛、旭岳的中继站，这个只有8,500人居住的小镇，由于设有语言学校和木库，所以每年仍有人口增长，稳定劳动力也是酒厂落户原因之一。

不过，更令团队相中的是小镇天然资源优势「东川町是北海道唯一没有上引水道（自来水）的城镇，当地水源取自雪山雪融水流下形成的天然地下水，被日本评为『平成名水百选』。」造酒所需的水源、环境、气候，这里一应俱全。

造酒所需的水源、环境、气候，这里一应俱全。

品牌另一创办人，Kit的好拍档 Joseph （右）目前就与台湾专家 David （左）留守在北海道酒厂，正为酒厂第一批威士忌在努力。

佳酿静候水楢木桶中

策划酒厂的几年时间，Kit笑言就是不断学习与日方「鞠躬讲早晨」的漫长过程，终于酒厂今年9月正式完工。占地1800平方米的雪白厂房规模不大，但绝非「家家酒」的山寨厂。酿造上，三顾草芦邀来旅居苏格兰、在高地Edradour 蒸馏所工作过的台湾专家 David出任首席蒸馏师。工艺上，传统与创新结合，例如用现代化的麦芽浆压滤机萃取纯净麦芽汁；发酵与秩父、山崎等日本传统酒厂一样，用上日本杉木手制发酵槽，让乳酸菌和微生物充分作用，增加风味复杂度；蒸馏则使用现代化的荷兰制iStill蒸馏器，以精准控制蒸馏过程。

成就威士忌风味的关键，在于橡木桶的陈年熟成，丹丘蒸留所目前采用４种优质橡木桶，包括18年雪莉桶、美国波本桶、雪莉四分一桶。当然，还有市场趋之若鹜的日本水楢桶（Mizunara）——这种日本橡木生长缓慢、稀有量少，据说长期陈年会令酒液产生有如檀香、线香般的「东方禅味」。Kit笑说，作为外国人能够在设厂初期取得水楢桶，真的非常幸运，背后得多谢当地政府帮手打通人脉。

丹丘蒸留所的威士忌采二段发酵，首先是放于不锈钢桶，接下来转到日本职人手制的杉木发酵槽，令乳酸菌和微生物充分作用，提升酒液风味。

虽然没有苏格兰传统铜制壶式蒸馏器的闪亮外表，但现代化的设计令流程更精准可控，团队亦特别加装铜制冷凝器，令酒液风味更干净。

先酿一壶雪域风光——全新毡酒「雪の窓」

日本法定威士忌需在橡木桶熟成至少3年，预计首批威士忌要到2028年才能正式装瓶上市。讲到大家最关心的「揾钱」，Kit坦言「我们目前主打私人包桶企划，目标是各地的发烧饮家、收藏家和投资者。」目前，包桶入场费由$51,800起，首两批酒产量也相当有限，第一批约60桶也全部给粉丝、朋友们预订下来了。

真正的威士忌要等待熟成至少三年，Kit就为香港有意包桶的发烧友带来几瓶New Make（新酒），即指威士忌蒸馏完成后，尚未经木桶陈年、未稀释的原始酒液。（卢江球摄）

日本法定威士忌需在橡木桶熟成至少3年，预计首批威士忌要到2028年才能正式装瓶上市。（仅为概念照）

虽然橡木桶里的酒液仍有待岁月沉香，但团队没有放慢脚步，也带来了「副产品」——北海道厂房生产的毡酒 Yuki No Mato （雪の窓），酒如其名，像一扇窗映出雪域风光，采用清冽的旭岳雪融水进行蒸馏，并加入东川町产的米曲与大雪山森林中的椴松嫩叶等。

雪の窓 $468 香气上带有清凉的草本、森林香气，入口相当纯净俐落，带柑橘、皮油调子。

丹丘蒸留所